İsrail devlet televizyonu: Ordu, Sumud Filosu'na müdahaleye hazırlanıyor /29 Eylül 2025 16:15

İsrail devlet televizyonu: Ordu, Sumud Filosu’na müdahaleye hazırlanıyor

Sumud Filosu'nun Gazze Şeridi'ne 4 gün içinde ulaşacağını aktaran İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun 'filoyu kontrol altına alma girişiminde' bulunacağını belirtti.

SHABER3.COM

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun, Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan ve Akdeniz’deki seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu’na müdahale için hazırlandığını öne sürdü.

Haberde, İsrail ordusunun donanma komandoları birimi Şayetet’in, son günlerde açık denizde gemilere müdahale tatbikatları gerçekleştirdiği, tatbikatın katılımcılara verilebilecek zararı en aza indirmek için yapıldığı iddia edildi.

KAN, İsrail’in son günlerde filo organizatörlerine insani yardımların Aşkelon Limanı, Kıbrıs ya da Vatikan üzerinden ulaştırılmasını teklif ettiğini ancak bu teklifin organizatörler tarafından reddedildiğini öne sürdü. Kanala göre Tel Aviv, bu durumu organize bir provokasyon olarak değerlendiriyor.

SUMUD FİLOSU, GAZZE’YE DOĞRU YOL ALIYOR

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze’ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze’ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Küresel Sumud Filosu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, öncü gemilerinin “Gazze’ye sadece 366 deniz mili [678 km] uzaklıkta olduğunu ve üç ila dört gün içinde varmasının tahmin edildiğini” belirtti.

Gazze’deki sağlık bakanlığına göre 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırısı altındaki çoğu kadın ve çocuk en az 66 bin 5 Filistinli öldürüldü, 168 bin 162 kişi yaralandı.
