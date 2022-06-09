Samanyolu Haber /Dünya / "İsrail Devletinin stratejik mülklerinden biri” /09 Haziran 2022 00:36

"İsrail Devletinin stratejik mülklerinden biri”

İsrail ile Lübnan yönetimleri arasında ihtilaflı bir bölge olduğu aktarılan deniz sahasında gaz arama çalışması yapmayı sürdüreceğini açıklayan Tel Aviv yönetiminden söz konusu bölge için "İsrail Devletinin stratejik mülklerinden biri." ifadesinin kullanıldığı aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İsrail, Lübnan’ın itirazlarına rağmen Doğu Akdeniz'deki Kariş sahasında gaz arama çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Enerji Bakanı Karin Elharrar, yayınladıkları ortak açıklamada, ihtilaflı deniz sahası olan "Kariş”in “İsrail’in mülkü olduğunu” ileri sürdü.

Açıklamada, Kariş’in, "İsrail Devletinin stratejik mülklerinden biri” olduğu iddia edilerek, “İsrail Devletinin ekonomik bölgesindeki enerji ve doğal gaz kaynaklarını çıkarmayı ve devletin yeşil ekonomisini geliştirmeyi amaçladığı" kaydedildi.

Sondaj yapılacak alanın İsrail’e ait olduğu belirtilen açıklamada, bu bölgenin ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında müzakerelerin yürütüldüğü bölgenin birkaç kilometre güneyinde bulunduğu savunuldu.

Açıklamaya ayrıca, Lübnan’a “deniz sınırları konusundaki müzakereleri hızlandırması" çağrısı yapıldı.

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