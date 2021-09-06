Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Dışişleri Bakanı ABD'ye yönelik sözlerinden geri adım attı /06 Eylül 2021 20:33

İsrail Dışişleri Bakanı ABD'ye yönelik sözlerinden geri adım attı

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine yönelik kararın doğru olduğu ancak yanlış şekilde uygulandığı yönündeki açıklamasından çark etti.

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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine yönelik kararın doğru olduğu ancak yanlış şekilde uygulandığı yönündeki açıklamasından çark etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın telefonda görüştüğü açıklandı.

Görüşmede iki bakanın İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik baskısını gevşetmesi, İran'ın nükleer programı gibi konuları ele aldıkları bilgisi paylaşıldı.

ABD'YE TEBRİK

Açıklamada, "Bakan, ABD'nin Afganistan'daki, özellikle olağanüstü tahliye operasyonuyla ilgili çabalarına derin takdirini dile getirdi" cümlesine yer verildi.

Lapid ile Blinken ekim ayında ABD'de görüşmeyi kararlaştırdı.İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, 1 Eylül'de yaptığı açıklamada ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin doğru bir karar olduğu ancak yanlış şekilde uygulandığı değerlendirmesinde bulunmuştu.
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