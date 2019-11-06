Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Dışişleri Bakanı: Kürtlere yardım ediyoruz /06 Kasım 2019 21:12

İsrail Dışişleri Bakanı: Kürtlere yardım ediyoruz

İsrail, Kürtlere yardım ettiklerini ve ABD ile birlikte haklarını savunduklarını açıkladı.İsrail Parlamentosu Knesset'te, Kuzey Suriye Kürtleri ile ilgili gerçekleştirilen oturumda konuşan İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, Kürtlere yardım ettiklerini duyurdu.

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Reuters'taki haberde şu detaylara yer verildi:

"İsrail, bir ay önce gerçekleştirilen Türk saldırısı nedeniyle ağır darbe alan ve İran'ın nüfuzuna karşı bir denge unsuru olarak gördüğü Suriye Kürtlerine destek oluyor, ABD ile temaslarda Kürtleri destekliyor. 

Ankara, Kuzey Suriye'de ekim ayı başlarında, IŞİD'e karşı mücadelede ABD'nin müttefiki Kürtlerin Washington tarafından ihanete uğradıkları yorumlarına neden olan, bir askeri harekata girişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile pek az konuda ayrı düştüğü görülen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 10 Ekim'de 'yürekli Kürt halkı'na insani yardım ulaştırma sözü verdi ve Kürtlerin Türkiye ile Suriyeli müttefikleri tarafından 'etnik temizliğe' maruz bırakıldıklarını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Hotovely, Parlamento'da yaptığı konuşmada, bu yardım önerisinin hayata geçirildiğini söyledi.

Hotovely, 'İsrail'e pek çok yardım talebi geldi, özellikle de diplomatik ve insani yardım konularında. Kürtlerin yaşadıkları acı ile derinden özdeşlik kuruyoruz ve farklı kanallar aracılığıyla onları destekliyoruz' dedi.

Hotovely, İsrail yardımları konusunda detaya girmezken, ABD ile diyalog halinde olduklarını belirtti ve Kürt halkının tarafından olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. 

'İsrail'in, ılımlı ve batı yanlısı unsurlar olarak Kuzey Suriye'deki Kürtlerin ve diğer azınlıkların gücünü korumasında önemli bir çıkarı bulunduğunu kaydeden Hotovely, 'Kuzey Suriye'de Kürtlerin olası çöküşü, İsrail'in kaygı duyduğu olumsuz ve tehlikeli bir senaryo' diye konuştu."
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