Samanyolu Haber /Gündem / İsrail Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor /19 Haziran 2022 21:24

İsrail Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in resmi temaslar için Türkiye'ye geleceği tarihin belli olduğu açıklandı.

SHABER3.COM

Türkiye ile israil arasındaki ilişkilerin artırılması kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in perşembe günü Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in perşembe günü Türkiye'ye geleceği belirtildi. Açıklamada, ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs 2022'de Filistin ve İsrail’i kapsayan iki günlük ziyaret gerçekleştirmişti.
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