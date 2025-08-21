İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'deki kara harekâtını başlattı

İsrail ordusu, Gazze kentinin ele geçirilmesine yönelik kara harekâtının ilk aşamalarını başlattı.





Ordu sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gazze kentine yönelik saldırının ön hazırlık faaliyetlerine ve ilk aşamalarına başladık. Şu anda İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) birlikleri Gazze kentinin eteklerini kontrol altında tutuyor" dedi.





Defrin "IDF savaşın bir sonraki aşamasını başlattı" ifadesini kullandı.





DW Türkçe'nin haberine göre Hamas'ın artık "yıpranmış ve hırpalanmış" bir gerilla gücü hâline geldiğini söyleyen İsrail ordu sözcüsü, "Terör örgütü için siyasi ve askerî terörün kalesi konumundaki Gazze kentinde Hamas'a yönelik saldırıyı derinleştireceğiz" diye konuştu.





İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun da Gazze'ye yönelik kara harekâtının hızlandırılması için talimat verdiği açıklandı.





İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun "son terörist sığınaklarının ele geçirilmesi ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması için öngörülen takvimlerin kısaltılması talimatını verdiği" duyuruldu ancak belirli bir zaman dilimi belirtilmedi.





Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekâtının, bu bölgedeki sivil halk için zaten felaket boyutundaki şartları daha da ağırlaştırmasından endişe ediliyor. İsrail kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon insan yaşıyor.





İsrail ordusunun planına göre, 1 milyon kişinin yaşadığı tahmin edilen Gazze kentindeki siviller Gazze Şeridi'nin güneyindeki çadır kentlere yerleştirilecek.





60 bin yedek asker göreve çağrıldı

İsrail Savunma Bakanlığı dün Gazze kentinin ele geçirilmesine yönelik planı onayladı. Bu karar doğrultusunda 60 bin yedek asker daha göreve çağrıldı.





Gazze kentine yönelik operasyonun ilk aşamalarda şu an silah altında olan askerlerle gerçekleştirileceği açıklandı. Celp gönderilen yedek askerlerin gelecek ay göreve başlaması planlanıyor. İsrail medyası, bu askerlerle birlikte Gazze Şeridi'ndeki yedek asker sayısının 130 bine ulaşacağını duyurdu.





İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz'ın, Hamas'ın bir gün önce arabulucu ülkeler Katar ve Mısır tarafından hazırlanan ateşkes planını kabul etmesine rağmen Gazze kentinin işgalini amaçlayan ordu planını onaylaması tartışmalara yol açmıştı.





İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze kentinin ele geçirilmesi için operasyonların genişletilmesine yönelik kararı 8Ağustos'ta onaylamıştı. Gözlemciler bu kararın, Hamas'ı yeniden müzakere masasına çekmek için yapılmış bir hamle olabileceğini öne sürüyordu.





İsrail'in, Hamas'ın ateşkes planını onaylamasına vereceği resmî tepkiyi hafta sonuna kadar duyurması bekleniyor. İsrail Güvenlik Kabinesi bugün bu konuyla ilgili olarak toplanacak.