İsrail el koyduğu Madleen'deki aktivistleri sınır dışı edecek

İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken uluslararası sularda durdurularak el konulan "Madleen" adlı gemideki aktivistlerin sınır dışı edileceğini açıkladı.





DW Türkçe'nin haberine göre İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Madleen "selfie yatı" olarak nitelendirilerek gemideki aktivistlerin Ben Gurion Havaalanı'na vardığı ve yolculardan bazılarının birkaç saat içerisinde buradan ülkelerine dönmelerinin beklendiği belirtildi.





Sınır dışı belgelerini imzalamayı ve İsrail'i terk etmeyi reddedenlerin İsrail yasaları uyarınca sınır dışı işlemlerinin onaylanması için yargı mercilerinin önüne çıkarılacağı kaydedildi. Bakanlığın açıklanmasında, yolcuların geldikleri ülkelerin konsoloslarının da havalimanında onlarla bir araya geleceği ifade edildi.





Türk Dışişleri kaynakları, gemide bulunan Türk vatandaşlarının 9 Haziran akşam saatlerinde karaya çıktıklarını belirterek "Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkilileri, sözkonusu vatandaşlarımızla bu sabaha karşı görüşmüşlerdir. Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta ve süreçle ilgili olarak vatandaşlarımızın yakınları bilgilendirilmektedir" açıklaması yaptı.





Aralarında iklim aktivisti Greta Thunberg ve iki Türkiye kökenli aktivistin de bulunduğu 12 kişiyi taşıyan gemi, açlık krizinin pençesindeki Filistinliler için insani yardım malzemesi taşıyordu. Sicilya'dan demir alan gemi, İsrail'in Gazze'ye ablukasını delme hedefiyle yola çıkmıştı.





Gemi yaklaşık bir hafta yol aldıktan sonra Pazartesi sabahı İsrail güvenlik güçleri tarafından ele geçirilmiş ve gemide bulunanlar gözaltına alınmıştı.





Yardım filosunun organizatörü olan Freedom Flotilla Coalition tarafından yapılan açıklamada, "Gemi yasa dışı şekilde İsrail güçleri tarafından basıldı, silahsız sivil mürettebat kaçırıldı ve yaşamsal yardım malzemelerine el konuldu" denilirken gemide bebek maması, yiyecek ve tıbbi malzeme bulunduğu vurgulanmıştı.





Kuruluş ayrıca İsrail müdahalesinden sonra Greta Thunberg'in önceden kaydedilmiş bir videosunu yayınladı. Videoda "Eğer bu videoyu izliyorsanız, uluslararası sularda durdurulduk ve kaçırıldık" diyen Thunberg, "Tüm arkadaşlarımı, ailemi ve yoldaşlarımı İsveç hükümetine baskı yapmaya çağırıyorum. Bir an önce serbest bırakılmamız gerekiyor" ifadelerini kullanıyor.





İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz ise geminin Gazze kıyısına ulaşmasının önlenmesi için orduya talimat verdiğini belirterek, "Antisemitist Greta'ya ve Hamas propagandasının sözcülüğünü yapan yol arkadaşlarına açıkça söylüyorum: Geri dönün. Gazze'ye asla ulaşamayacaksınız" diye konuşmuştu.





Bir ay önce yine Freedom Flotilla tarafından gönderilen başka bir yardım gemisi, Malta açıklarında uluslararası sularda saldırıya uğramıştı. İki insansız hava aracı tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu gemi zarar görmüş, örgüt bu saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuştu.