Samanyolu Haber /Dünya / İsrail 'en yüksek alarm'a geçti: ABD'den Türkiye'ye 'İran'ı ikna edin' çağrısı /13 Ağustos 2024 12:15

İsrail 'en yüksek alarm'a geçti: ABD'den Türkiye'ye 'İran'ı ikna edin' çağrısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da gerilim tırmandı. İran'ın Hizbullah ile ortak şekilde hareket ederek İsrail'e saldırı düzenlemesi beklenirken, ABD'den Türkiye'ye çağrı geldi. ABD, Türkiye dahil İran ile ilişkisi olan tüm müttefiklerine, Orta Doğu'da gerilimi tırmandırmaması için Tahran'ı ikna etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Haniye suikastı sonrası İran ve İsrail arasındaki gerilim yükseldi. İran'ın İsrail'e misillemesinin bu hafta gerçekleşmesi beklenirken, Ankara-Washington arasında kritik görüşmeler gerçekleşiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile dün yaptığı görüşmenin ardından ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'ten yeni bir çağrı geldi.

İRAN'I İKNA ÇAĞRISI

Jeff Flake, ABD’nin Türkiye’den ve İran ile ilişkisi olan diğer müttefiklerinden İran’ı Orta Doğu’daki gerilimi azaltmaları konusunda ikna etmelerini istediğini belirtti.

HUSİLER YEMEN'DE YENİ KABİNE KURDU

Yemen'deki İran destekli Husiler, Ahmed Galib er-Rahvi başkanlığında 22 bakandan oluşan yeni hükümet kurulduğunu açıkladı.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat, sözde Yemen hükümeti Başbakanı Abdulaziz Habtur’un yerine Ahmed Galib er-Rahvi'ye bir 'değişim ve inşa hükümeti' kurma görevini verdi.

'Mevcut şartlar ve en yüksek ulusal çıkarlar gereğince' yeni hükümetin kurulmasına karar verildiği belirtilen haberde, yeni kabinenin 22 isimden oluştuğu kaydedildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İSRAİL ORDUSU YÜKSEK ALARMA GEÇTİ

İsrail ordusu, İran ve Hizbullah’ın misilleme hazırlıkları nedeniyle ağustos ayı içinde ilk kez yüksek alarm seviyesine geçti.

BEYAZ SARAY SALDIRIYI DOĞRULADI

Beyaz Saray, İran’ın saldırısının bu hafta içinde gerçekleşeceğini doğrularken saldırının nisan ayında İsrail'e düzenlenen saldırıdan daha büyük boyutta olması bekleniyor.

İran’ın füze ve insansız hava aracı birimlerini hazırladığı, saldırının Hizbullah ile koordineli ya da eş zamanlı şekilde yapılabileceği iddia ediliyor.

BLINKEN'IN BUGÜN ORTA DOĞU'YA GİDECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bölgedeki yüksek gerilim nedeniyle bu gece Orta Doğu'ya seyahat edeceği iddia edildi. İddialara göre Blinken Katar, Mısır ve İsrail'i ziyaret edecek.
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