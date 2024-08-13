İsrail 'en yüksek alarm'a geçti: ABD'den Türkiye'ye 'İran'ı ikna edin' çağrısı

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Haniye suikastı sonrası İran ve İsrail arasındaki gerilim yükseldi. İran'ın İsrail'e misillemesinin bu hafta gerçekleşmesi beklenirken, Ankara-Washington arasında kritik görüşmeler gerçekleşiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile dün yaptığı görüşmenin ardından ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'ten yeni bir çağrı geldi.





Jeff Flake, ABD’nin Türkiye’den ve İran ile ilişkisi olan diğer müttefiklerinden İran’ı Orta Doğu’daki gerilimi azaltmaları konusunda ikna etmelerini istediğini belirtti.





Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.





İsrail ordusu, İran ve Hizbullah’ın misilleme hazırlıkları nedeniyle ağustos ayı içinde ilk kez yüksek alarm seviyesine geçti.





İran’ın füze ve insansız hava aracı birimlerini hazırladığı, saldırının Hizbullah ile koordineli ya da eş zamanlı şekilde yapılabileceği iddia ediliyor.





Yemen'deki İran destekli Husiler, Ahmed Galib er-Rahvi başkanlığında 22 bakandan oluşan yeni hükümet kurulduğunu açıkladı.Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat, sözde Yemen hükümeti Başbakanı Abdulaziz Habtur’un yerine Ahmed Galib er-Rahvi'ye bir 'değişim ve inşa hükümeti' kurma görevini verdi.'Mevcut şartlar ve en yüksek ulusal çıkarlar gereğince' yeni hükümetin kurulmasına karar verildiği belirtilen haberde, yeni kabinenin 22 isimden oluştuğu kaydedildi.Beyaz Saray, İran’ın saldırısının bu hafta içinde gerçekleşeceğini doğrularken saldırının nisan ayında İsrail'e düzenlenen saldırıdan daha büyük boyutta olması bekleniyor.Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bölgedeki yüksek gerilim nedeniyle bu gece Orta Doğu'ya seyahat edeceği iddia edildi. İddialara göre Blinken Katar, Mısır ve İsrail'i ziyaret edecek.