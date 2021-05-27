İsrail gazetesi Haaretz, öldürülen 67 Filistinli çocuğun fotoğrafını yayınladı

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi dikkat çeken bir habere imza attı. Gazze'de yaşanan insanlık dramının ön plana çıktığı haberde Haaretz, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 67 çocuğun fotoğrafını yayınladı.





Çocukların isimlerinin de yer aldığı haberin manşetinde ise ‘Gazze’de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur’ başlığı kullanıldı.





İsrail ile Filistinliler arasındaki son gerilim, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun son seçimin ardından hükümet kurmakta zorlandığı ve iktidarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde, İsrail’in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Filistinlileri evlerinden koparıp yerlerine yasadışı yerleşimcileri yerleştirme planları nedeniyle alevlenmişti. Bu planı Mescid-i Aksa’da protesto eden Filistinlilere polis saldırısı düzenlenmiş, Gazze’deki direniş örgütlerinin tepki olarak roket atmasının ardından İsrail, bir yandan da abluka altında tuttuğu Gazze’deki orantısız saldırılar serisinin bir yenisini başlatmıştı.







254 FİLİSTİNLİ, 13 İSRAİLLİ ÖLDÜ





11 gün süren şiddet sırasında Gazze’de 67’si çocuk, 39’u kadın 254 Filistinli öldü, 1900 kişi yaralandı. Direniş örgütlerinin attığı roketler nedeniyle İsrail tarafında 13 kişi öldü.





Gazete Duvar’da yer alan habere göre, İsrail ordusu, 2 milyon nüfusuyla dünyanın metrekareye en çok insan düşen yerlerinden biri olan Gazze’deki hava saldırılarında Hamas’ın tünellerinin ve karargahlarının hedef alındığını savundu. Bombalanan binalar arasında, Associated Press (AP) ve El Cezire’nin medya ofislerinin de bulunduğu, ‘Hamas unsurlarını barındırdığı’ iddia edilen bir yapı da vardı.





Taraflar arasında Mısır’ın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, bu hafta ateşkesin sürekli olmasını sağlama amacıyla bölgeyi ziyaret etti.