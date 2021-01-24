Samanyolu Haber /Dünya / İsrail gazetesinden ABD ile ilgili füze iddiası /24 Ocak 2021 16:35

İsrail gazetesinden ABD ile ilgili füze iddiası

İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesi, Amerika'nın İsrail'den satın aldığı Demir Kubbe füzelerini Körfez'deki üstlere yerleştireceğini iddia etti. İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi ABD'nin İsrail'den aldığı "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerini bazı Körfez ülkelerinde bulunan askeri üslerine konuşlandırılacağını yazdı.

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Haberde, söz konusu iznin İsrail'in 15 Eylül 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile imzaladığı ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından geldiğine dikkati çekildi.ABD'nin Demir Kubbe'yi Körfez ülkelerindeki hangi üslerine yerleştireceğine ilişkin ise bilgi verilmedi. 

BAŞKA HİÇBİR ÜLKEYE SATMADILAR 

İsrailli Rafael şirketi tarafından üretilen ve 2011'den bu yana İsrail ordusunun envanterinde bulunan Demir Kubbe kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor. Suudi Arabistan basınında 2018'de çıkan bir haberde, ABD'nin ara buluculuğunda Riyad'ın İsrail'den Demir Kubbe hava savunma sistemi satın aldığı iddia edilmişti. İsrail Savunma Bakanlığı Suudi Arabistan'a Demir Kubbe satıldığını yalanlarken, Riyad'ın böyle bir talepte bulunup bulunmadığına ilişkin ise yorum yapılmamıştı. 

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Şubat 2019'da İsrail'den sınırlı sayıda Demir Kubbe hava savunma sistemi satın alınacağını açıklamıştı. İsrail, 3 Ocak'ta ABD'ye Demir Kubbe'nin ikinci parti bataryalarının teslimatını gerçekleştirmişti.  Tel Aviv yönetimi şu ana kadar bu sistemi ABD dışında başka ülkeye satmadı.  

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