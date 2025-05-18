İsrail Gazze’de kara operasyonu başlattı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), yaptığı son dakika açıklamasında, Gazze Şeridi’ne yönelik bir kara operasyonunun resmen başladığını bildirdi. Açıklamada, operasyonun kapsamı ve hedeflerine dair ayrıntı verilmezken, kara birliklerinin Gazze içine ilerlediği vurgulandı.



"BÜYÜK BİR SALDIRI"

Halktv'de yer alan habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ordunun rezerv güçlerini göreve çağırdıklarını ve tüm birliklerin "büyük bir saldırı" için Gazze çevresine konuşlandırıldığını ifade etmişti. Netanyahu, güvenliğin sağlanması adına "gereken her adımın" atılacağını belirtmişti.



Operasyonun, bölgede halihazırda devam eden çatışmaları daha da şiddetlendireceği ve sivil kayıpların artabileceği yönünde endişeler dile getiriliyor.



1 BUÇUK MİLYONDAN FAZLA İNSANIN YAŞADIĞI BÖLGE HEDEFTE

Ordu yetkilileri, saldırıya aktif görevdeki askerlerin yanı sıra yedek askerlerin de katıldığını ifade etti. Açıklamada, saldırıların yalnızca savaşın başından bu yana hedef alınan Gazze'nin kuzeyini kapsamayacağı vurgulandı. IDF, aynı zamanda 1 buçuk milyondan fazla insanın yaşadığı güney bölgesini de hedef alacağını açıkladı.