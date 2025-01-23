İsrail-Gazze hattında sıcak saatler: Ateşkes bozuluyor mu?

İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası ve Gazze’de ateşkes anlaşmasının sağlanması dünyada sevinçle karşılandı ancak bu sevinç pek de uzun sürmedi. İsrail güçleri bu kez de işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentini hedef almaya başladı.





İsrail’in saldırıları sürerken, silah ve patlama sesleri bölgeden gelmeye devam ediyor. İsrail ordusunun geniş çaplı baskınlar düzenlediğine yönelik haberler gelirken, bu saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti.





AFP’de yer alan habere göre, Cenin Valisi Kemal Ebu er Rub, bölgede durumun çok zor olduğunu belirtti ve "İşgal ordusu, Cenin kampına ve Cenin devlet hastanesine giden tüm yolları buldozerle kapattı… Ateş ve patlamalar var” ifadelerini kullandı.





İngiliz Guardian gazetesi de konuya ilişkin geçtiği haberlerde, İsrail'in Cenin'deki mülteci kampını ve hastaneyi kuşattığını ve Halil Süleyman Devlet Hastanesine giden tüm yolların kapatıldığını, ambulansların girip çıkmasını engellemek için hastane çıkışlarının önüne molozların yığıldığına dikkat çekti.





İsrail’in operasyonlarının başlamasının ardından Cenin çevresindeki yerleşim yerlerinde 20 kişi gözaltına alındı.





ATEŞKESTE İKİNCİ AŞAMA HAYATA GEÇECEK Mİ?

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşması hayata geçerken, İsrailli yetkiliker Filistin cephesinin rehine anlaşmasının hükümlerine uyacağını ve Cumartesi günü 4 rehinenin de serbest bırakılacağını düşündüğü bildirildi.





Jerusalem Post’un aktardığına göre, İsrail cephesinin, Hamas’ın 42 günlük aşama boyunca serbest bırakılacak olan rehinelerin tam isim listesini ve sağlık durumlarını da teslim edeceğini düşündükleri belirtildi.





Öte yandan anlaşmanın ikinci aşaması için görüşmelerin henüz başlamadığı kaydedildi.





İSRAİLLİ BAKAN ATEŞKESİ BOZMAK İÇİN HER YOLU DENİYOR

Öte yandan, İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich’in ateşkesi durdurmak ve çatışmaları alevlendirmek için perde arkasında toplantı düzenlediği iddia edildi. İsrail basınında yer alan haberde "Toplantıya esir yakınları ve stratejik danışmanlar davet edildi. Toplantıya katılanlar, kamuoyunun görüşünü değiştirmek ve hükümet politikasını etkilemek için karmaşık bir tartışma yapıldığını aktardı." bilgilerine yer verildi.





Toplantıda bulunan bir üst düzey yetkili N12 kanalına yaptığı açıklamada, toplantının amacının anlaşmanın ilk aşamasının bitmesinin ardından çatışmalara dönmek için kamuoyu üzerinde baskı oluşturacak strateji geliştirmek olduğunu aktardı.





Maliye Bakanı Smotrich’in kamuoyunun fikrini ve hükümet politikasını etkilemek için aktif tol oynadığı kaydedildi.