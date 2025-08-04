Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Gazze’nin tamamını işgal etme kararı aldı /04 Ağustos 2025 21:58

İsrail, Gazze’nin tamamını işgal etme kararı aldı

Başbakan Netanyahu’nun ofisi alınan kararı açıklarken, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e yönelik olarak “Bu karar kendisine uymayacaksa, istifa etmeli” ifadeleri kullanıldı

SHABER3.COM




Netanyahu, X’te paylaştığı video konuşmasında, “Bu teröristlerin zulmünden Gazze’yi özgürleştirmeye kararlıyız” dedi ve şöyle devam etti: “Birçok Gazzeli bize gelip, ‘Bizi özgür bırakın. Bizi Hamas’tan kurtarın’ diyor. Biz de bunu yapacağız”

Başbakanlık Ofisi ayrıca Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir’e gönderilen mesajda, “Eğer bu size uygun değilse, o zaman istifa etmelisiniz” ifadelerini kullandı.

Netanyahu ile Zamir’in Gazze’deki savaşın yürütülme biçimi konusunda anlaşmazlık yaşadığı ve İsrail Ordu Radyosu’na göre bu gerilimin Pazartesi günü “zirveye ulaştığı” bildirildi.

Netanyahu’nun açıklaması, Katar’da İsrail ve Hamas arasında aylarca süren, arabulucuların her iki tarafın engellerini aşmaya çalıştığı ve ateşkes ile rehine takası anlaşmasına ulaşmayı hedefleyen görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından geldi.

Netanyahu’nun Pazartesi günkü sözleri, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar’ın geçen ay Euronews’e verdiği demeçlerle çelişiyor. Sa’ar, İsrail’in uzun vadede Gazze’yi kontrol etme “niyetinin olmadığını” söylemişti.

Sa’ar, “Bunu yapma niyetimiz yok. Gazze Şeridi’ne ilişkin yalnızca güvenlik endişelerimiz var” sözlerini kaydetmişti.

Netanyahu ise, “Trump’ın planını uygulayacağız, bu iyi bir plan ve fark yaratıyor. Bu çok basit bir anlama geliyor: Gazze’de kalmak istemeyen sakinler gidebilir” dedi. Bu, Trump’ın Gazze nüfusunun başka ülkelere yerleştirilmesini öngören önerisine atıfta bulunuyordu.

Bu plan, bölge ülkeleri ve uluslararası insani yardım kuruluşları tarafından “zorla yerinden etmenin” uluslararası hukukun ihlali olacağı gerekçesiyle tepkiyle karşılandı.

Trump, Gazze’yi lüks tatil otelleri ve alışveriş merkezleriyle “Orta Doğu’nun Rivierası”na dönüştürme planından söz etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail, Gazze’nin tamamını işgal etme kararı aldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:48:58