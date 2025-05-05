Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Gazze saldırılarını genişletme kararı aldı /05 Mayıs 2025 09:47

İsrail Gazze saldırılarını genişletme kararı aldı

İsrail hükümeti Gazze'ye yönelik saldırıları artırma kararı aldı. İsrail basınına göre ordu faaliyetlerini yoğunlaştırmadan önce ABD Başkanı Trump'ın gelecek hafta başlayacak Ortadoğu turunu tamamlamasını bekleyecek.

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İsrail yönetimi Gazze'ye yönelik saldırıları kademeli olarak genişletme kararı aldı. İsrail kamu yayıncısı Kan, kararın Başbakanı Benyamin Netanyahu başkanlığında toplanan güvenlik kabinesinde alındığını aktardı.

DW Türkçe'nin haberine göre toplantı öncesinde X hesabından paylaştığı video mesajda Netanyahu, kabine üyeleri ile Gazze savaşının "yeni aşamasını" konuşacaklarını söyledi.

Karar, İsrail ordusunun on binlerce yedek askeri göreve çağırmasından günler sonra geldi. Ordudan yapılan açıklamada, "Hamas'ı yenmek ve insanlarımızı (rehineler) eve getirmek için baskıyı artırıyoruz" denilmişti.

İsrail, iki ay süren ateşkesin ardından Mart ayında yeniden saldırılara başlamıştı.

Times of Israel haber sitesine göre saldırılar artırılmadan önce ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta çıkacağı Ortadoğu turunu tamamlaması beklenecek.

İnsani yardımların ulaştırılmasına ilişkin bir plan da onaylandı
Güvenlik kabinesinin Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasına dair yeni bir planı onayladığı da aktarıldı ancak yardımların geçişine ne zaman başlanacağına veya ne miktarda yardım malzemesinin girişine izin verileceğine dair detay paylaşılmadı.

İsrail iki aydan fazla süredir Gazze'ye başta gıda maddeleri olmak üzere insani yardımın girişine engel oluyor. Birçok ülke ve uluslararası örgüt İsrail'i iki milyon Filistinliye karşı açlığı bir silah olarak kullanmakla suçluyor.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki baskınıyla tetiklenen savaşta hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 52 bini aştı.
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