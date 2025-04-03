Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Gazze saldırılarını yeniden artırıyor /03 Nisan 2025 09:51

İsrail Gazze saldırılarını yeniden artırıyor

İsrail Savunma Bakanı Gazze'de operasyon sahasını genişleteceklerini söyledi. Açıklama İsrail ordusunun saldırılara hız verdiği bir döneme rastlıyor.

SHABER3.COM

İsrail Gazze'de saldırılarını yeniden artırırken Savunma Bakanı Israel Katz operasyon bölgesinin genişletildiği açıklamasını yaptı. Katz, "Geniş bölgelerin ele geçirilecek militanlardan temizleneceğini" söyledi.

DW Türkçe'nin haberine göre İsrailli Bakan operasyonun Gazze Şeridi'nin hangi bölgelerinde genişletileceğine dair detay vermedi, ancak çatışma bölgelerindeki nüfusun tahliyesinin gerekeceğini kaydetti.

Katz'ın açıklaması İsrail ordusunun güneydeki Refah kentinin tamamen boşaltılması yönünde Filistinlilere yaptığı çağrıyı izliyor.

Savunma Bakanı "rehineleri eve getirmenin tek yolunun" çatışmayı genişletmek olduğunu söylerken aileler yakınlarının serbest kalmasını öngören ateşkesin sürdürülmemesine tepkili.

Halihazırda Hamas'ın elinde olduğu bilinen 59 rehineden 24'ünün sağ olduğu değerlendiriliyor.

19 Alman vatandaşı Gazze'den tahliye edildi
Yapılan hava saldırısında Han Yunus kentinde 17 kişi öldü. Gün içinde ise Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletlere ait bir bina hedef alındı, saldırıda 15 kişi öldü.

Bu arada Almanya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'den 19 Alman vatandaşı ve bu kişilerle akraba olan 14 kişinin çıkarıldığını bildirdi. Bakanlık sözcüsü Kathrin Deschauer, tahliyenin "çok uzun zaman aldığını" ancak başarıyla gerçekleşmiş olmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi. Berlin tahliyeler için İsrail ile işbirliği yaptı.
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