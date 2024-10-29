İsrail, Gazze ve Lübnan'ı vurdu: 100'ün üzerinde ölü var

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da Ebu Nasır ailesine ait yerinden edilmiş 150 Filistinlinin sığındığı beş katlı bir binayı bombaladı. İlk belirlemelere göre saldırıda 77 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.





El Cezire, hayatını kaybedenler arasında 12 yaşından küçük en az 17 çocuğun bulunduğunu aktardı. Sivil savunma ve ambulansların bölgeye ulaşamaması nedeniyle halen enkaz altından kurtarılmayı bekleyenler bulunuyor. Saldırıda yaralanan ve durumu ağır olan en az 20 kişi, İsrail saldırıları altındaki Kemal Advan Hastanesi'ne getirildi.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 20 Filistinli öldü, 101 bin 110 kişi yaralandı.





BEKAA VADİSİ'NDE EN AZ 60 ÖLÜ

İsrail’in Lübnan’da Bekaa Vadisi’ne düzenlediği saldırılarda ise en az 60 kişinin hayatını kaybettiği, 120'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Baalbek Valisi Bachie Khodr, İsrail’in Hizbullah’a karşı saldırılarını artırdığı dönemden bu yana bölgedeki 'en şiddetli' saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti.





Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 672 kişi öldü, 12 bin 468 kişi yaralandı.