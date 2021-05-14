İsrail Gazze’ye kara operasyonu başlattı









İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Hamas’a çok ağır bir bedel ödeteceğimizi söyledim, bunu yapıyoruz ve büyük bir güçle devam edeceğiz. Son söz henüz söylenmedi ve bu operasyon gerektiği sürece devam edecek” dedi.





Diğer yandan Filistinli grupların başta Gazze Şeridi yakınındaki yerleşimler olmak üzere İsrail topraklarına yönelik roket saldırıları bugün de devam ediyor.





İsrail’e ait savaş uçakları ise, Gazze’ye yönelik bombardımanını sürdürüyor





Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail bombardımanında hayatını kaybedenlerin 27’si çocuk ve 11’i kadın olmak üzere toplam 103’e yükseldiğini ve 580 kişinin yaralandığını açıkladı.

