İsrail Gazze'de bir apartmanı vurdu: 23 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Gazze'deki saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Gazze'deki sağlık yetkilileri, Çarşamba günü İsrail'in düzenlediği hava saldırısında bir apartmanda bulunan 23 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. El Ahli Hastanesi'nden yapılan açıklamada saldırıda öldürülenlerin arasında sekiz çocuk ve sekiz kadının da bulunduğu belirtildi. Gazze Sağlık Bakanlığı da verileri doğruladı.





DW Türkçe'nin haberine göre Sağlık Bakanlığı acil yardım birimi, Şucaiyye mahallesinde bulunan dört katlı apartmanda enkaz altında kalanları arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Saldırıda çevredeki diğer binaların da zarar gördüğü belirtilirken, İsrail ordusu bölgeden düzenlenen saldırıların arkasında olduğunu iddia ettiği bir üst düzey Hamas militanını hedef aldığını öne sürdü. İsrail, Hamas'ın nüfus yoğunluğu yüksek yerlere yerleşmesinden dolayı Filistinli sivillerin ölümünden örgütü sorumlu tutuyor.





BM: Yardımları ulaştırma çabası "ciddi biçimde" zorlanıyor

Rehineleri serbest bırakması için Hamas üzerindeki baskıyı artıran İsrail, Şucaiyye'nin de aralarında olduğu Gazze'nin bazı bölgeleri için tahliye emri vermişti. Filistin topraklarının büyük bölümünü ele geçirerek burada yeni bir güvenlik koridoru kurma amacı bulunan İsrail'in büyük bir insani krizin yaşandığı bölgede sivillere ulaştırılmayı bekleyen gıda, yakıt ve diğer insani yardıma getirdiği blokaj Gazze'de durumun daha da kritikleşmesine yol açıyor.





Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun ateşkesin sona ermesinden bu yana Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemelerini ulaştırmak için bulunulan 170 girişimden üçte ikisinden fazlasında yardım görevlilerine izin verilmediğini açıkladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric Filistin halkına yardım malzemelerini ulaştırma çabalarının "ciddi biçimde zorlandığını" kaydederken, İsrail ordusu konuya ilişkin bir yorum yapmadı.





İsrail, sekiz haftalık ateşkes sürecinin başarısız olmasının ardından geçen ay savaşı yeniden başlatmıştı. Ateşkes süreci, savaş yorgunu Filistinlilere nefes alma imkanı vermiş, bölgeye insani yardımlar ulaştırılabilmişti. Ayrıca bu süreçte İsrail cezaevlerinde tutulan yüzlerce Filistinli ve Gazze'de tutulan 25 İsrailli rehine serbest bırakılmış, hayatını kaybeden sekiz rehinenin de cenazeleri yakınlarına teslim edilmişti.





İsrail'in Gazze'nin güneyinde yerel medya çalışanları tarafından kullanılan bir çadırı hedef alan hava saldırısında iki Filistinli gazeteci hayatını kaybetmişti. İsrail'in Gazze'nin güneyinde yerel medya çalışanları tarafından kullanılan bir çadırı hedef alan hava saldırısında iki Filistinli gazeteci hayatını kaybetmişti.





Arabulucu ülkelerin ateşkes çabaları devam etse de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas yenilene kadar savaşın sonlanmayacağını kesin bir dille ifade etti. Hamas ise hala elinde olan 59 rehinenin serbest bırakılmasından önce savaşın bitirilmesini talep ediyor.







