Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Gazze'de evsiz kalanların sığındığı okulları vurdu; Çok sayıda ölü var! /04 Ağustos 2024 19:42

İsrail Gazze'de evsiz kalanların sığındığı okulları vurdu; Çok sayıda ölü var!

İsrail, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı iki okulu bombaladı. Saldırıda en az 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Nasr mahallesinde Hassan Salama Okulu'nu bombaladı. Saldırıda 30 sivilin öldüğü, yaralananların da kentteki Baptist Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Reuters haber ajansı, İsrail ordusunun hedef aldığı okullarda yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığını aktardı.

Zeytun mahallesinde İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden iki Filistinlinin cenazelerinin de Kızılay ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldığı açıklandı. Zeytun'un Dawla bölgesindeki saldırıda da yaralananların olduğu bilgisi verildi.
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