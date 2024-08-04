İsrail Gazze'de evsiz kalanların sığındığı okulları vurdu; Çok sayıda ölü var!

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Nasr mahallesinde Hassan Salama Okulu'nu bombaladı. Saldırıda 30 sivilin öldüğü, yaralananların da kentteki Baptist Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.



Reuters haber ajansı, İsrail ordusunun hedef aldığı okullarda yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığını aktardı.



Zeytun mahallesinde İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden iki Filistinlinin cenazelerinin de Kızılay ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldığı açıklandı. Zeytun'un Dawla bölgesindeki saldırıda da yaralananların olduğu bilgisi verildi.