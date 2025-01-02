Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Gazze'de 'Güvenli Bölge'yi bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var /02 Ocak 2025 10:34

İsrail Gazze'de 'Güvenli Bölge'yi bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunu'ta yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırları bombaladı. "Güvenli bölge" ilan edilen kentteki saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 11 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

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İsrail, Filistinlilere yönelik 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız devam eden katliamlarına yeni yılda da ara vermedi. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu daha önce "güvenli bölge" ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrinin El-Mevasi bölgesinde bulunan yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırlara hava saldırısı düzenledi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 11 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. Saldırı sonrasında çıkan yangın ve yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı.

İsrail ordusundan saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.
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