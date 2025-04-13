İsrail Gazze'de hastane bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırdığı, 19 Ocak 2025'te uzlaşılan ateşkesi de ihlal ettiği Gazze Şeridi'nde El-Ehli Baptist Hastanesi'ne büyük bir hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda El-Ehli Baptist Hastanesi'nin kabul ve acil servis binası, 2 füzeyle hedef alınarak tamamen yıkıldı.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ayrıca İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonunu da vurduğu açıklandı. Yüzlerce hasta, yaralı ve sağlık personelinin hedef alındığı saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.



Gazze Şeridi'ndeki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in yine korkunç bir suç işlediği ifade edildi. Dehşet verici bu suçun da İsrail ordusunun Filistin halkına karşı işlediği vahşetler zincirine eklendiği belirtilirken, savaş uçaklarının, Gazze'de hastaneyi doğrudan ve birden fazla füzeyle hedef alarak bombaladığı vurgulandı.



Saldırıda, Gazze Şeridi’nde faaliyet gösteren en eski ve en önemli sağlık kuruluşlarından biri olan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldığı işaret edilen açıklamada, hastanenin Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kentlerde yaşayan 1 milyondan fazla kişiye sağlık hizmeti sunduğu anımsatıldı.



