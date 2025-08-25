Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Gazze'de hastane vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var /25 Ağustos 2025 12:26

İsrail Gazze'de hastane vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gazze’nin güneyindeki Nasser Tıp Kompleksi İsrail tarafından hedef alındı. İlk açıklamalarda sekiz olan can kaybı sayısı 14’e yükseldi. Ölenler arasında dört gazeteci de bulunuyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Nasser Tıp Kompleksi’ne düzenlediği saldırıda en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Kısa süre sonra yapılan yeni açıklamalarda ölü sayısının 14’e yükseldiği bildirildi.

4 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Gazze Hükümet Medya Ofisi, saldırıda yaşamını yitirenler arasında dört gazetecinin de bulunduğunu açıkladı. 

Ölen gazetecilerin isimleri Hossam el-Masri, Muhammed Salama, Mariam Ebu Daqa ve Muaz Ebu Taha olarak duyuruldu.

Medya Ofisi’nin açıklamasında, “Nasser Hastanesi’nde basın görevi yürüten gazeteci meslektaşlarımız İsrail işgalinin işlediği korkunç bir suç sonucu şehit edildi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Nasser Hastanesi saldırısında dört gazetecinin öldürülmesiyle birlikte Gazze’de hayatını kaybeden gazeteci sayısının 244’e yükseldiği belirtildi.

Gazze Hükümet Medya Ofisi ayrıca İsrail’in yanı sıra ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın da “bu soykırım suçuna ortak olmakla” sorumlu olduğunu ifade etti.
