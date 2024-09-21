Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulları vurdu! En az 13 ölü /21 Eylül 2024 13:16

İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulları vurdu! En az 13 ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Gazze ve Han Yunus kentlerinde iki okul ve bir üniversite binasına düzenlediği saldırılarda en az 13 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail ordusu, bir yıla yakın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okullara saldırı düzenledi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığına göre, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde bir okulun hedef alındığı saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, aynı mahallede bulunan El Felah okuluna da saldırı düzenledi. Bu saldırıda da yaralıların olduğu bilgisi verildi. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan üniversite binasının bombalanması sonucu da sekiz kişinin yaralandığı belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 41 BİN 400'E DAYANDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden saldırılarında can kaybı 41 bin 400'e dayanmış durumda. Bakanlık, bir yıla yakın sürede İsrail'in saldırılarında en az 41 bin 391 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Açıklamaya göre, yaralı sayısı da 95 bin 760'a yükseldi.
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