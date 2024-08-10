Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Gazze'de okula saldırdı! 100 kişi hayatını kaybetti /10 Ağustos 2024 08:42

İsrail, Gazze'de okula saldırdı! 100 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okula saldırı düzenledi. Saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetti.

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Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenledi.

Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.

İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulunu bombaladığını duyurdu.
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