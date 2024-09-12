Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 6 BM personeli öldü /12 Eylül 2024 09:02

İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 6 BM personeli öldü

İsrail ordusu, Gazze'de sivillerin sığındığı UNRWA okuluna saldırdı. Saldırıda 6 BM personelinin öldüğü bildirildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, olaya ilişkin açıklama yaptı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula düzenlediği saldırıda 6 BM personelinin öldüğünü bildirdi.

Guterres, X hesabından bir mesaj paylaştı. "Gazze'de olanlar hiçbir şekilde kabul edilemez" diyen Guterres, İsrail'in bugün yine sığınağa dönüştürülen ve yaklaşık 12 bin kişinin bulunduğu bir okula hava saldırısı düzenlediğine dikkati çekti.

BM Genel Sekreteri, bu ve benzeri uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin korkunç ihlallerinin hemen sonlanması gerektiğinin altını çizdi.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, El-Cauni Okuluna düzenlenen saldırıda ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu, 18 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.
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