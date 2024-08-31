İsrail Gazze'de tıbbi malzeme taşıyan yardım konvoyunu vurdu

Perşembe günü BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'deki insani durumla ilgili toplantısında ABD Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood, İsrail ordusunun BM Gıda Ajansı'nın (World Food Programme - WFP) açıkça işaretlenmiş bir aracına defalarca ateş açtığını ve bu aracın Gazze'nin merkezindeki Vadi köprüsünde İsrail askeri kontrol noktasına doğru ilerlerken vurulduğunu vurguladı. Araç İsrailli yetkililerden izin aldığı belirtildi.





Aşılar Gazze'deki BM personeli ve yerel sağlık çalışanları tarafından gerçekleştirilecek, ancak İsrail ordusunun insani yardım birimi (COGAT) aşı çalışmalarının İsrail ordusuyla koordinasyon içinde yürütüleceğini belirtti.





Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardım Örgütü (Anera) Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hastaneye tıbbi malzeme ve yakıt taşıyan bir konvoya füze saldırısı düzenlediğini ve yerel nakliye şirketinden birkaç kişinin öldüğünü belirtti.Euronews'te yer alan habere göre İsrail herhangi bir kanıt göstermeden silahlı kişilerin konvoyu ele geçirmesinin ardından ateş açtığını iddia etti.Anera'nın Filistin direktörü Sandra Rasheed, Perşembe günü Gazze Şeridi'ndeki Salah al-Din Yolu üzerinde ilerleyen konvoydaki ilk aracın vurulduğunu ve yardım örgütünün Refah'taki Emirates Kızılay Hastanesi'ne malzeme getirmek için kullandığı bir nakliye şirketinde çalışan birkaç kişinin öldüğünü söyledi.Rasheed yaptığı açıklamada, Anera tarafından koordine edilen ve İsrailli yetkililer tarafından onaylanan konvoyda bir Anera çalışanının da bulunduğunu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğunu söyledi.Saldırı, ABD'nin İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) araçlarına yönelik saldırılarını eleştirdiği ve BM ile insani yardım kuruluşlarına yönelik saldırı ve tehdit söylemlerine son verilmesi çağrısında bulunduğu sırada meydana geldi.İsrail ve Hamas, Gazze şeridinde çocuk felci aşısı yapılabilmesi için çatışmalara üç gün ara verilmesi konusunda anlaştı.Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre aşı kampanyası, geçen hafta 25 yıldan sonra Gazze'de ilk kez bir bebeğin tip 2 çocuk felci virüsü nedeniyle felç olmasının ardından salgın riski nedeniyle çocuklara uygulanacak.Aşılamaların ilk turu Pazar günü Gazze'nin merkezinde başlayacak ve yerel saatle sabah 6 ile öğleden sonra 3 arasında ara verilecek.DSÖ üst düzey yetkilisi Rik Peeperkorn, aranın gerektiğinde dördüncü bir güne kadar uzatılabileceğini söyledi.Peeperkorn, ikinci tur aşılamanın ilkinden dört hafta sonra yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.Perşembe günü BM Güvenlik Konseyi toplantısında DSÖ Acil Durumlar Direktörü Mike Ryan, "salgını durdurmak ve çocuk felcinin yayılmasını önlemek için kampanyanın her turunda en az yüzde 90 kapsama alanına ihtiyaç olduğunu" söyledi.Yaklaşık 1.26 milyon doz çocuk felci aşısının Gazze'ye ulaştığı ve bunu 400,000 dozun daha takip etmesinin beklendiği bildirildi.İsrail'in Batı Şeria'da yürüttüğü geniş çaplı askeri operasyon üçüncü gününe girerken, İsrail ordusu Cenin kentinde bir 'terör hücresini' vurduğunu iddia etti.İsrail askerleri ayrıca İran destekli İslami Cihad hareketinin yerel bir komutanının Tulkarem kentinde "önemli bir çatışma" sırasında öldürüldüğünü açıkladı. Dört Filistinli'nin de öldürüldüğü belirtildi.İsrail ordusu tarafından çarşamba günü Batı Şeria'nın Tulkerim, Cenin, Nablus ve Tubas kentlerinde başlatılan “geniş çaplı terörizm karşıtı operasyonda" en az 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun “Cenin ve Tulkarm mülteci kamplarında İslamcı ve İran destekli terör altyapılarını” hedef aldığını iddia etti.Filistinliler ise bu saldırıları Gazze'deki savaşın genişlemesi ve İsrail'in bölge üzerinde on yıllardır süren askeri hakimiyetini sürdürme çabası olarak görüyor.