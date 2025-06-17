Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Gazze'de yardım noktasını vurdu: Onlarca kişi hayatını kaybetti /17 Haziran 2025 13:19

İsrail, Gazze'de yardım noktasını vurdu: Onlarca kişi hayatını kaybetti

Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus’ta yardım kamyonlarını bekleyen en az 45 Filistinli İsrail tanklarının açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

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İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus’a sığınıp burada yardım kamyonlarını bekleyen en az 45 Filistinli İsrail tanklarının açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Sağlık bakanlığı ayrıca onlarca kişinin de yaralandığını belirtti.

Olay, İsrail güçlerinin Gazze’nin kuzeybatısında yardım bekleyen insanlara ateş açması sonucu 45 Filistinli sivilin ölmesi ve çok sayıda kişinin de yaralanmasının ardından gerçekleşti.

Sağlık görevlileri, bölge sakinlerinin İsrail tanklarının Han Yunus’taki ana doğu yolu boyunca yardım kamyonlarını bekleyen çaresiz Filistinlilerin oluşturduğu kalabalığa ateş açtığını söylediğini aktardı. Sağlık görevlileri, yaralıların birçoğunun durumunun kritik olması nedeniyle ölü sayısının artmasını beklediklerini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaralıların kaldırıldığı Nasır hastanesinin ölü ve yaralı sayısından dolayı dolup taştığı belirtildi. Nasser hastanesinin bir personeli 300’e yakın yaralı olduğunu bildirdi. Hastane yetkilisi Dr. Mohammed Saqer, hastaneye gelen kişilerin yemek beklerken “tanklar” tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

Saqer, “Nasser Hastanesine 300’e yakın ölü ve yaralı geldi… Durum artık kontrolden çıktı. Hastane artık bu kadar yüksek sayıda vaka ile başa çıkamıyor.” ifadelerini kullandı.
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