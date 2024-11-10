Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Gazze'de yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor; 15’i çocuk 36 kişi öldü /10 Kasım 2024 18:35

İsrail Gazze'de yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor; 15’i çocuk 36 kişi öldü

İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki Cebeliye el-Beled bölgesinde yer alan Aluş ailesine ait bir eve saldırı düzenledi.

SHABER3.COM

Saldırıda 15’i çocuk 36 kişinin öldüğü ifade edildi. Geçtiğimiz yıl 7 Ekim’de başlayan saldırılarda bugüne kadar öldürülen Filistinlilerin sayısı 43 bin 600’ü buldu. BM’nin rakamlarına göre katledilenlerin üçte ikisi kadın ve çocuklardan oluşuyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bir evi bombalaması sonucu 15’i çocuk 36 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Cibaliya el-Beled bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı Alluş ailesine ait evi bombaladı.

Tanıklar, saldırıda 15’i çocuk 36 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını ve yıkılan evin enkazı altında çok sayıda kişinin olduğunu ifade etti. Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalan Filistinlileri kurtarmak için kısıtlı imkanlarla arama kurtarma çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail Gazze'de yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor;... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:30:32