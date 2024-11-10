İsrail Gazze'de yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor; 15’i çocuk 36 kişi öldü

Saldırıda 15’i çocuk 36 kişinin öldüğü ifade edildi. Geçtiğimiz yıl 7 Ekim’de başlayan saldırılarda bugüne kadar öldürülen Filistinlilerin sayısı 43 bin 600’ü buldu. BM’nin rakamlarına göre katledilenlerin üçte ikisi kadın ve çocuklardan oluşuyor.





İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bir evi bombalaması sonucu 15’i çocuk 36 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Cibaliya el-Beled bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı Alluş ailesine ait evi bombaladı.





Tanıklar, saldırıda 15’i çocuk 36 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını ve yıkılan evin enkazı altında çok sayıda kişinin olduğunu ifade etti. Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalan Filistinlileri kurtarmak için kısıtlı imkanlarla arama kurtarma çalışmalarını yürüttüğü belirtildi.