İsrail, Gazze'de yine okulu vurdu: 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 2'si çocuk, 5 Filistinli hayatını kaybetti.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre, saldırıyla ilgili olarak Telegram kanalından açıklama yapan Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Ez-Zeytun Mahallesi'ndeki Zeytun Şehitleri Okulu'na düzenlenen saldırıdaki can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.





Basal, saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti ancak yaralılarla ilgili sayı vermedi.





İsrail, Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana yerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı okulları hedef almaya devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli öldü, 95 bin 280 kişi yaralandı.