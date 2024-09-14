Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Gazze'de yine okulu vurdu: 5 Filistinli hayatını kaybetti /14 Eylül 2024 21:37

İsrail, Gazze'de yine okulu vurdu: 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, Filistin'in Gazze Şeridi'nde sivillerin sığındığı okullara saldırılarını sürdürüyor. Gazze'nin Ez-Zeytun Mahallesi'ndeki bir okula düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 2'si çocuk, 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, saldırıyla ilgili olarak Telegram kanalından açıklama yapan Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Ez-Zeytun Mahallesi'ndeki Zeytun Şehitleri Okulu'na düzenlenen saldırıdaki can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Basal, saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti ancak yaralılarla ilgili sayı vermedi.

İsrail, Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana yerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı okulları hedef almaya devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli öldü, 95 bin 280 kişi yaralandı.
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