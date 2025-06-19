Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Gazze'de yine yardım bekleyenleri vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var /19 Haziran 2025 10:22

İsrail Gazze'de yine yardım bekleyenleri vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran'a saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze Şeridi'nde de yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı. İsraiL'in saldırısında 16 kişi hayatını kaybederken, 100'e yakın kişi ise yaralandı.

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Son olarak İran’a da saldırı başlatarak, Orta Doğu’da gerilimi doruk noktasına çıkaran İsrail, Gazze Şeridi’nde yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı.Saldırılar sonucunda en az 16 kişi hayatını kaybederken, 100 kişiye yakın insanın da yaralandığı kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Nusayrat'ın kuzeyinde yer alan Vadi Gazze bölgesinde yardım bekleyen Filistinlileri insansız hava aracı (İHA) ve askeri mekanizmalarla hedef aldı.

Saldırılarda en az 16 kişi öldü. Yaklaşık 100 kişi ise yaralandı.
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