Samanyolu Haber /Gündem / İsrail, Gazze'nin güneyindeki dört kasabanın boşaltılması için uyardı /16 Kasım 2023 20:25

İsrail, Gazze'nin güneyindeki dört kasabanın boşaltılması için uyardı

İsrail, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine broşürler attı. Buradaki dört kasabada yaşayanların evlerini terk ederek sığınaklara gitmesini istedi. Han Yunus'un nüfusu, kuzeyde yerinden edilenlerin gelmesiyle Ekim ayında 400 binden 1 milyona çıktı.

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Times of Israel'in bildirdiğine göre, İsrail ordusu gece boyunca Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine broşürler attı. Buradaki dört kasabada bulunan insanları, evlerini boşaltmaları ve barınaklara gitmeleri konusunda uyardı.

Reuters'a göre broşürde, "Güvenliğiniz için ikamet ettiğiniz yerleri derhal boşaltmanız ve barınaklara gitmeniz gerekiyor" yazıyor; "teröristlerin veya onların tesislerinin yakınında bulunan herkesin hayatını riske attığı ve teröristlerin kullandığı her evin hedef alınacağı" belirtiliyor.

Kara saldırısı başlamadan önce Gazze'nin kuzeyinde de benzer broşürler atılmıştı.

Bu sabah Gazze İçişleri Bakanlığı Han Yunus'un doğusunda evlere ateş açıldığını bildirdi.

Ekim ayında, Han Yunus'un nüfusu 400 binden bir milyonun üzerine çıktı. Gazze'nin kuzeyinden gelen binlerce yerinden edilmiş kişi şu anda buradaki derme çatma kamplarda, hastanelerde ve okullarda yaşıyor.
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