Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Gazze'ye geniş çaplı saldırı başlattı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! /18 Mart 2025 09:28

İsrail Gazze'ye geniş çaplı saldırı başlattı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İsrail hükümeti, tüm rehinelerin serbest bırakılması da dahil belirlenen savaş hedeflerine ulaşmak için Gazze Şeridi'ne saldırı başlatıldığını açıkladı. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 230 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

SHABER3.COM

İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırı başlattı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, bundan sonra Hamas’a karşı artan bir kararlılıkla hareket edileceği belirtilerek, "Hafta sonu İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından sunulan operasyon planı İsrail liderliği tarafından onaylandı. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, IDF'ye Gazze Şeridi'nde Hamas’a karşı güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdi" ifadeleri kullanıldı.

Bu doğrultuda Gazze Şeridi'ne saldırı başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "IDF şu anda, yaşayan ve ölen tüm rehinelerin serbest kalması da dahil, siyasi kademe tarafından belirlenen savaş hedeflerine ulaşmak için Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerine saldırmaktadır" denildi.

DEHŞET ANLARI KAMERALARA YANSIDI
Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan edinilen bilgilere göre ise; saldırılarda en az 230 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında çok sayıda çocuğun da bulunduğu açıklanırken, yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan dehşet anları ise, amatör kameralara yansıdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail Gazze'ye geniş çaplı saldırı başlattı: Çok... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:02:56