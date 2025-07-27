İsrail, Gazze'ye gıda taşıyan bir yardım gemisini daha 'alıkoydu'

Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıkan Hanzala gemisi, İsrail güçleri tarafından durdurularak alıkondu. Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) tarafından düzenlenen yardım seferinde yer alan gemi, 13 Temmuz’da İtalya’nın Syracusa Limanı'ndan hareket etmiş, hazırlıklarını 15-20 Temmuz tarihleri arasında Gallipoli’de tamamlamıştı.

















Gazze'ye insani yardım taşımayı amaçlayan gemide Fransız AP üyesi Emma Fourreau dâhil olmak üzere 21 aktivist bulunuyordu. Geminin 20 Temmuz’da yeniden yola çıktığı bildirildi.Gemide bulunan Emma Fourreau, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gemiye müdahalenin başladığını ve İsrail askerlerinin gemiye çıktığını duyurdu. “İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin” ifadelerini kullanan Fourreau, gemidekilerin telefonlarının denize atıldığını da belirtti.Hanzala gemisinin rotasını takip eden Youtube canlı yayınında, İsrail askerlerinin gemiye çıktığı ve yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görüntülendi. Özgürlük Filosu Koalisyonu, Whatsapp kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin gemideki güvenlik kameralarını devre dışı bıraktığını açıkladı.İsrail’in Gazze’ye uyguladığı deniz ablukasına karşı sembolik bir direniş anlamı taşıyan yardım seferi, uluslararası kamuoyunda da dikkatle izleniyordu. FFC’nin öncülük ettiği bu seferde, özellikle Avrupa’dan gelen aktivistler, ablukanın kırılması ve insani yardımların engelsiz ulaşması için çağrı yapmıştı.İsrail makamlarından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gözler, gemide bulunanların akıbetine ve uluslararası tepkilere çevrildi.