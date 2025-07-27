Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Gazze'ye gıda taşıyan bir yardım gemisini daha 'alıkoydu' /27 Temmuz 2025 10:28

İsrail, Gazze'ye gıda taşıyan bir yardım gemisini daha 'alıkoydu'

Gazze ablukasını delmek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait Hanzala gemisi, İsrail ordusu tarafından Doğu Akdeniz’de alıkonuldu. Müdahale sırasında aktivistlerin telefonları denize atıldı, geminin kameraları devre dışı bırakıldı.

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İnsani Yardım Gemisine Müdahale
Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıkan Hanzala gemisi, İsrail güçleri tarafından durdurularak alıkondu. Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) tarafından düzenlenen yardım seferinde yer alan gemi, 13 Temmuz’da İtalya’nın Syracusa Limanı'ndan hareket etmiş, hazırlıklarını 15-20 Temmuz tarihleri arasında Gallipoli’de tamamlamıştı.



Gemide 21 Aktivist Vardı

Gazze'ye insani yardım taşımayı amaçlayan gemide Fransız AP üyesi Emma Fourreau dâhil olmak üzere 21 aktivist bulunuyordu. Geminin 20 Temmuz’da yeniden yola çıktığı bildirildi.

“İsrail Ordusu Burada. Soykırıma Son Verin”

Gemide bulunan Emma Fourreau, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gemiye müdahalenin başladığını ve İsrail askerlerinin gemiye çıktığını duyurdu. “İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin” ifadelerini kullanan Fourreau, gemidekilerin telefonlarının denize atıldığını da belirtti.



Kameralar Kapatıldı, Yayın Kesildi

Hanzala gemisinin rotasını takip eden Youtube canlı yayınında, İsrail askerlerinin gemiye çıktığı ve yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görüntülendi. Özgürlük Filosu Koalisyonu, Whatsapp kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin gemideki güvenlik kameralarını devre dışı bıraktığını açıkladı.

Ablukaya Direnişin Yeni Adımı

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı deniz ablukasına karşı sembolik bir direniş anlamı taşıyan yardım seferi, uluslararası kamuoyunda da dikkatle izleniyordu. FFC’nin öncülük ettiği bu seferde, özellikle Avrupa’dan gelen aktivistler, ablukanın kırılması ve insani yardımların engelsiz ulaşması için çağrı yapmıştı.

İsrail makamlarından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gözler, gemide bulunanların akıbetine ve uluslararası tepkilere çevrildi.
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