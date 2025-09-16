İsrail Gazze'ye kara harekatı başlattı: Tanklar şehre girdi, patlamalar yaşanıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, bir süredir Gazze'ye düzenleyeceğini duyurduğu kara harekatını sabah saatlerinde başlattı. Gece boyunca bombalanan Gazze'ye sabah saatlerinde tanklar girdi.



ABD basını, İsrail ordusunun Gazze'yi topyekün işgal başlattığını duyurdu. Tankların Gazze'nin merkezine girdiği, savaş uçaklarının yoğun hava saldırısı düzenlediği belirtildi.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre işte Gazze'de dakika dakika yaşananlar...



08.15 ABD DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze kentine yönelik bombardımanını sürdürdüğünü belirterek, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için zamanın daraldığını söyledi.



İsrail'den Katar'a hareket ederken gazetecilere konuşan Rubio, "İsrailliler orada operasyonlara başladı. Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi olduğunu düşünüyoruz. Artık aylarımız yok; muhtemelen sadece günlerimiz, belki de birkaç haftamız var." ifadelerini kullandı.



07.45 HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Gazze'ye kara harekatı haberlerinin ardından Hamas, "Savaş suçlusu Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki tutsaklarının hayatlarından tamamen sorumludur. Amerikan yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki vahşi imha savaşının tırmanmasından doğrudan sorumludur. Başkan Trump'ın işgal ordusunun Gazze Şehri'ne saldırısına ilişkin açıklamaları, Siyonist propagandaya yönelik açık bir önyargı ve açık bir çifte standart uygulamasıdır. ?ABD yönetimi, Netanyahu'nun, tutukluların serbest bırakılması ve acımasız savaşın sona erdirilmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılması şansını yok etmek için çalıştığını biliyor." açıklamasını yaptı.



07.00 NETANYAHU'YA 'YAPMA' DEDİLER

Amerikan Axios gazetesi, İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad istihbarat servisi, Genel Güvenlik Servisi (Şin Bet) ve askeri istihbarat birimlerinin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya Gazze Şehri'ne operasyon düzenlemekten kaçınması yönünde tavsiyede bulunduğunu belirtiyor. Netanyahu'ya, olası bir saldırının şehirdeki İsrailli rehinelerin hayatını tehlikeye atabileceği, İsrail ordusuna ağır kayıplar verdirebileceği ve İsrail'i şehir üzerinde askeri yönetim kurmaya zorlayabileceği söylendi. Ayrıca, operasyonun Filistin hareketi Hamas'ı ortadan kaldırmayabileceği de vurgulandı.



06.00 GAZZE'DE ŞİDDETLİ PATLAMALAR

İsrail basınında ise Gazze kentindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden bile duyulduğu ve güneydeki Netivot yerleşiminde patlamaların etkisiyle camların kırıldığı haberleri yer aldı.



05.00 İSRAİLLİ ESİRLERİN AİLELERİ ENDİŞELİ

İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Netanyahu'nun Gazze kentini işgal ederek İsrailli esirleri kurban etmeyi seçtiğini ve bu gecenin onların son gecesi olabileceğini söyledi.



Gazze kentindeki hava saldırılarının yoğunlaştığı yönündeki haberlerin ardından İsrailli esir yakınlarının kurduğu çatı platformdan yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Bu akşam Gazze'ye yoğun saldırılara başlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduk. Gazze'de 710. gece, hayatta kalmayı başaran esirlerin son gecesi olabilir. Cesetlerin bulunup defnedilmeleri için de son gece olabilir." ifadesi kullanıldı.