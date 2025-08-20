İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı: 1 milyon Filistinlinin sürülmesi öngörülüyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in sunduğu Gazze'nin işgal planını onayladı. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, bakanlık, ordunun "Gideon'un Savaş Arabaları II" adını verdiği bu operasyonla yaklaşık 1 milyon Filistinlinin bölgenin güneyine sürülmesine yönelik hazırlıklara da yeşil ışık yaktı.





İŞGAL PLANI VE ASKERE ÇAĞRI

Karar'da yer alan habere göre planın ilk aşamasında, Gazze kenti kuşatılacak ve işgal edilecek, ardından merkezdeki mülteci kampları hedef alınacak. Bu süreçle birlikte İsrail ordusu, 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararı aldı. Bu askerlerin tamamının işgal operasyonlarına katılmayacağı belirtilirken, saldırıların sürmesi durumunda yedek asker sayısının 130 bine çıkabileceği ifade edildi.





İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze kentinin işgal planını onaylamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamalarda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini belirtmişti. 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutan İsrail'in bu hamlesi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırıyor. Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.