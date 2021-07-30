Samanyolu Haber /Dünya / İsrail gemisine Umman açıklarında saldırı /30 Temmuz 2021 19:58

İsrail gemisine Umman açıklarında saldırı

İngiltere ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Kuruluşu (UKMTO), İsrail'e ait bir ticari geminin Umman açıklarında saldırıya uğradığını duyurdu.

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UKMTO tarafından yapılan açıklamada, İsrail’e ait bir ticari geminin Umman açıklarında gece geç saatlerde saldırıya uğradığı belirtildi.Umman’ın Masirah Adası’nın kuzeydoğusunda gece saatlerinde meydana geldiği belirtilen saldırının korsanlıkla ilgilisi olmadığı ve olayın soruşturulduğu belirtildi.

Saldırının Umman’ın Başkenti Maskat’ın 185 mil güneydoğusunda yaşandığı aktarıldı. Saldırıyı kimin düzenlediğine dair bir açıklama yapılmazken, Ummanlı yetkililer de konuyla ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.Öte yandan İsrail ile İran arasında karşılıklı olarak ticaret gemilerine yönelik sabotajlar sürüyor.

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