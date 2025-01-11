İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı'ndan istifa kararı





ORDUDAN AÇIKLAMA





GAZZE'DE CAN KAYBI 46 BİN 537'YE YÜKSELDİ

İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı Amir Baram'ın şubat ayında görevden ayrılmak üzere istifa mektubu verdiği belirtildi. İsrail basınına yansıyan istifa mektubuna göre, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Baram, orduya sunduğu sınırlı katkıyı ve Gazze'deki çatışmaların yoğunluğunun azalmasını gerekçe göstererek görevden ayrılmak istedi.Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye sunduğu istifa mektubunda Baram, normalde iki yıl olan görev süresinin daha önce Gazze'ye saldırılar nedeniyle altı ay uzatılması talebini kabul ettiğini hatırlattı. Baram, gelecekte savunma alanında herhangi bir rolü üstlenmeye istekli olduğunu belirterek "Bu pozisyonda üç ya da dört yıl görev yapmak gibi bir niyetim yok" ifadelerini kullandı.İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Genelkurmay Başkanı Halevi’nin Baram'ı üstlendiği önemli görevler nedeniyle takdir ettiği belirtilirken '(Baram'ın) kendisinden istenen ya da talep edilen her türlü görevi yerine getireceği' de bildirildi.Yediot Ahronot gazetesinin haberinde ise Baram'ın cuma günü Halevi'ye aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle görevi bırakmak istediğini söylediği öne sürüldü. Ayrıca haberde, Baram'ın istifa talebinin Genelkurmay'da 'şok etkisi' yarattığı iddia edildi.???????Öte yandan, İsrail'in 463 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşanan can kaybının 46 bin 537'ye yükseldiği açıklandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 15 aydır devam eden saldırıları hakkında açıklama yapan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 'beş katliamda' 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 193 kişinin yaralandığını bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, toplam ölü sayısına ihbar ve kayıp şahıslar dosyasını takip eden adalet komisyonu tarafından öldüklerine dair işlemleri tamamlanan ve onaylanan 499 kişinin de eklendiği kaydedildi.Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 537'ye, yaralı sayısının da 109 bin 571'e yükseldiği kaydedildi.