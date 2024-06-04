Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Genelkurmay Başkanı: Lübnan'a saldırıya hazırız /04 Haziran 2024 22:04

İsrail Genelkurmay Başkanı: Lübnan'a saldırıya hazırız

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerilime işaret ederek, "Bir karar verilmesi gereken noktaya yaklaşıyoruz, İsrail ordusu saldırıya geçmeye hazır." dedi.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Halevi, ülkenin kuzeyinde Lübnan sınırına yakın bir bölgeyi ziyaret etti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana yaşanan gerilime işaret eden Halevi, Hizbullah'ın "ağır bedel ödediğini" savundu.

Sözcü'de yer alan habere göre Halevi, Hizbullah'ın son günlerde saldırılarını artırdığına işaret ederek, "Bir karar verilmesi gereken noktaya yaklaşıyoruz, İsrail ordusu saldırıya geçmeye hazır." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.
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