İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir Netanyahu'nun işgal planını onayladı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in daha önce itiraz ettiği "Gazze'yi ele geçirme planını" onayladığı açıklandı. Hamas ise "saldırgan kara harekatı yürüterek Gazze'de yeni bir gerçeklik dayatmayı amaçlamakla" suçladı, bunun "tehlikeli bir tırmanış" olduğunu savundu.





DW Türkçe'nin haberine göre İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin "kontrolünün ele geçirilmesi" olarak nitelendirdiği işgal planına itiraz ettiği bildirilmişti.





Ancak bugün İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Eyal Zamir'in konunun ele alındığı bir toplantıda "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki operasyon planının ana çerçevesini onayladığını" duyurdu.





Açıklamaya göre, toplantıya Genelkurmay Başkanı Zamir'in yanısıra üst düzey komutanlar ile iç istihbarat servisi Şin Bet yetkilileri katıldı.





Bu arada "genişletilmiş operasyon" olarak nitelendirilen işgal harekatı için daha fazla yedek askerin göreve çağrılması için de hazırlıkların yapıldığı açıklandı.





Başbakan Netanyahu'nun yeni savaş planı, Gazze'nin kontrolünün ele geçirilmesini ve bu bölgedeki merkezi mülteci kamplarında konuşlu oldukları iddia edilen Hamas'ın yok edilmesini öngörüyor.





Genelkurmay Başkanı Zamir'in geçen hafta İsrail güvenlik kabinesinde onaylanan bu plana, hem İsrail askerlerini hem de Gazze'de tutulduğu düşünülen rehineleri tehlikeye atacağı gerekçesiyle itiraz ettiği bildirilmişti. Zamir'in Netanyahu hükümetini "planın büyük riskler taşıdığı konusunda uyardığı" ve Zamir ile İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz arasında büyük gerilim yaşandığı da basına sızan bilgiler arasında yer almıştı.





Hamas: İsrail agresif kara harekatı yürütüyor

Bu arada Hamas Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail al Tavabta, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze şehrine yönelik kara harekatını "agresif saldırılarla" şiddetlendirdiğini kaydetti. Hamas yetkilisi, İsrail ordusunun bu saldırılarla "tehlikeli bir tırmanışa" yol açtığını kaydetti.





Gazze'deki sağlık makamları sadece son bir günde İsrail saldırılarında 123 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.





İsrail'in işgal planı için nihai bir tarih belirlenmedi ancak İsrail ordusu yetkilileri bu operasyonun Ekim ayında başlayabileceğine işaret ediyor.





Bu arada İsrail hava kuvvetlerinde görev yapmış yedek askerler ve emekli pilotlar dün Tel Aviv'de düzenledikleri protesto gösterisinde Netanyahu hükümetinden savaşa son verilmesini talep etti.





Eski pilot Guy Poran, "Bu savaş ve savaşın daha da genişletilmesi, sadece rehinelerin, daha fazla İsrail askerinin ölümüne ve Gazze'de çok daha fazla masum Filistinlinin ölümüne neden olacak" diyerek tepkisini dile getirdi.





Ama İsrail Başbakanı Netanyahu geri adım atmamakta ısrar ediyor. Filistinlileri zorla yerinden etmekle suçlanan Netanyahu dün İsrail i24NEWS kanalına yaptığı açıklamada, "Onları gitsinler diye zorla iteklemiyoruz, gitmelerine izin veriyoruz" ifadelerini kullanması yine tepkilere yol açtı.





İsrail'in Gazze'ye abluka uygularken, bir yandan sivillerin sığındıkları okulları, kamplar bombalarken, diğer yandan yemek yardımı almak için bekleyenleri hedef alarak vurması, uluslararası toplumda tepkileri artırıyor.





Gazze'ye ancak İsrail'in izin verdiği kadar, çok sınırlı bir insani yardım yapılıyor. Bu insani yardımlara ulaşmak için de Filistinliler hayatlarını tehlikeye atmak zorunda kalıyor. Sadece bu yardımlara ulaşmak isterken hayatını kaybedenlerin sayısı 1850'yi aştı. Bunların bir bölümünü de açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya bulunan çocuklar oluşturuyor.