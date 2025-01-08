Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan 'Gazze' açıklaması: 'Durmayacağız' /08 Ocak 2025 11:03

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan 'Gazze' açıklaması: 'Durmayacağız'

Genelkurmay Başkanı Halevi, "Durmayacağız, Hamas'ı, kaçırılanların tamamının geri verilmesi gerektiğini anlayacak noktaya getireceğiz" açıklamasında bulundu.

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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrailli esirler ülkelerine dönene kadar Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Halevi, Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, 162. Tümen Komutanı Tuğgeneral Itzik Cohen ve Gazze Şeridi'ndeki komutanlarla Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da durum değerlendirmesi yaptı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Halevi, "Durmayacağız, Hamas'ı, kaçırılanların tamamının geri verilmesi gerektiğini anlayacak noktaya getireceğiz" ifadesini kullandı. Genelkurmay Başkanı Halevi, Hamas İsrailli esirleri serbest bırakmazsa daha fazla Filistinlinin tutuklanacağı ve öleceği tehdidinde bulundu.


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