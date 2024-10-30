İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan İran'a: Vurmadığımız yerleri hedef alırız

İsrail'in İran'a hava saldırılarının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) üst düzey isminden İran'a yeni saldırı uyarısı geldi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırıları düzenleyen İran'ın İsrail'e yeniden saldırması durumunda İran'a son saldırılarında hedef almadıkları yerleri vuracaklarını söyledi.





'BİTİRMEDİK, TAM ORTASINDAYIZ'

The Times of Israel haber sitesinin haberine göre, Halevi, dün İsrail'in güneyindeki Ramon Hava Üssü'nde hava kuvvetleri mensuplarına yaptığı konuşmada, İran'ın 'bir hata yaparak İsrail'e yönelik yeni bir füze salvosu düzenlemesi halinde İran'a bir kez daha nasıl ulaşacaklarını bildiklerini' savundu. Halevi, İran'ın yeniden bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'in 'İran'a bu sefer kullanmadığı kapasitelerle ulaşacağını ve bu sefer hedef almadıkları kapasite ve yerleri son derece sert bir şekilde vuracağını' savundu.





Cumartesi gecesi İran'ın füze fabrikaları ve diğer bölgelerini vururken 'kendilerini tutmalarının' sebebinin 'bunu tekrar yapmak durumunda kalma' ihtimalleri olduğunu anlatan Halevi, "Bu olayı bitirmedik; tam ortasındayız" açıklamasında bulundu.





SALDIRIDA 4 ASKER, 1 SİVİL ÖLMÜŞTÜ

İsrail ordusu, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim Cumartesi günü gece saatlerinde İran'daki askeri noktaları hedef aldığını ve saldırının başarıyla tamamlandığını açıklamıştı. İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini duyurmuştu. Saldırılarda dört asker ile bir sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.