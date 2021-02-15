Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Gizli Servisi'nden Türkiye iddiası /15 Şubat 2021 20:08

İsrail Gizli Servisi'nden Türkiye iddiası

İsrail Gizli Servisi Şin Bet ve İsrail Savunma Bakanlığı, Hamas’ı finanse etmek için 100 bin dolardan fazla Türk malı ve parasının transferini engellediklerini duyurdu.

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Operasyon, bakanlık bünyesindeki Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Bürosu, Şin Bet ve Gümrük Dairesi tarafından gerçekleştirildi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Türkiye'deki Hamas üyeleri tarafından Batı Şeria'daki Hamas üyelerine ticari şirketler aracılığıyla aktarılan 121 bin dolarlık mal ve paraya el koyma emri imzaladı.

Operasyonun ardından Gantz, "Teröre karşı acımasız olmaya ve var olduğu her yerde altyapısının izini sürmeye devam edeceğiz" dedi.Gantz, aralık ayında İran'ın Gazze Şeridi'nde Hamas'a aktardığı 4 milyon doları ele geçirmek harekete geçti.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada paranın Hamas'ın silah üretimi ve Hamas üyelerine maaş ödemesi de dahil olmak üzere Gazze'deki altyapıyı geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Bakanlık, fonların kaynağının İsrail aleyhine hareket etmeye devam eden İran rejimi olduğunu söyledi.
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