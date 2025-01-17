Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Güvenlik Kabinesi, ateşkesi onayladı /17 Ocak 2025 19:49

İsrail Güvenlik Kabinesi, ateşkesi onayladı

Ateşkes anlaşması iki tarafça Doha'da imzalandı. Netanyahu'nun ofisi, Hamas ile rehin takası ve ateşkesi kapsayan anlaşmayı kabul ettiğini tekrar duyurdu, ancak siyasi kriz nedeniyle ateşkesin başlangıcı ertelendi. Trump ise ateşkesin göreve başlamadan önce yapılması gerektiğini belirtti ve anlaşmayı mümkün kılanın ABD'nin müdahalesi olduğunu söyledi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hamas ile ateşkes ve rehin takasını öngören anlaşma, İsrail'i sallayan bir siyasi krizden sonra sağlandı. Güvenlik Kabinesi'nin onayından sonra İsrail parlamentosu, bugün toplanarak ateşkesi ve rehin takasını oylayacak.

Bu esnada Netanyahu, anlaşmanın Katar'ın Doha şehrinde, İsrail temsilcileri tarafından resmen imzalandığını doğruladı. Ancak anlaşmanın Cumartesi gününe kadar resmen onaylanmayacağını belirtti.

Hamas sözcüsü ise, açıklamasında "İsrail'in anlaşmanın maddeleriyle ilgili engel çıkardığını, ancak engelin kalktığı" açıklamasını yaptı.

3 SAAT SÜRDÜ

İsrail Güvenlik Kabinesi, yaklaşık 3 saat süren bir toplantıdan sonra ateşkes anlaşmasını onayladı. Bu akşam parlamento, ateşkes ve rehine takası anlaşmasına son onayı vermek için toplanacak.

İsrail Başbakanlık Ofisi'ne göre, parlamentonun da onayıyla ilk 33 rehinenin takası Pazar günü gerçekleşecek. Yetkililer, “Anlaşmanın onaylanması durumunda, rehinelerin serbest bırakılması planlandığı gibi Pazar günü başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Süreçle ilgili detaylar kamuoyuyla paylaşılmazken, açıklamada operasyonun belirlenen çerçevede ilerleyeceği vurgulandı. İsrail tarafı, "Planın başarıyla uygulanması, tüm tarafların iş birliğine bağlıdır" açıklamasını yaparken, konuya ilişkin başka bir bilgi vermekten kaçındı.

REHİNE TAKASI PAZAR GÜNÜ

Serbest bırakılacak 33 rehinenin bir kısmının canlı, bir kısmının ise ölü olduğu aktarılıyor. Hamas, rehinelerin isimlerinin bulunduğu bir liste yayınladı. Buna karşılık olarak İsrail ise 100'e yakın Filistinli mahkumu serbest bırakacak.

İsrailli sağcılar, bu anlaşma büyük bir hezimet olarak yorumluyor. İsrail'in savaş hedefleri olan "Hamas'ın askeri ve siyasi olarak tamamıyla yok edilmesi" şartının gerçekleşmediği ve sağcılar tarafından "Judea ve Samaria" olarak anılan Gazze ve Batı Şeria'nın ilhakı imkansız hale geldi.

Ancak bu ateşkes, barış anlamına gelmiyor. bir buçuk ay sürecek ateşkes boyunca taraflar kalıcı bir barışa doğru hareket edecek, ancak bu barışın garantisi değil. Ateşkes anlaşmasının imzalanması  boyunca İsrail, Gazze'de 80'den fazla Filistinliyi öldürdü. Barışın tesisi için ABD başta olmak üzere arabulucuların devrede olması büyük önem taşıyor

ATEŞKES İSRAİL HÜKÜMETİNİ SARSTI

Hamas'ı "son anda yeni maddeler eklemeye çalışmakla" suçlayan Netanyahu, savaşın bitmesine karşı olan bakanlarıyla yaşadığı kriz sebebiyle ateşkesin tarihini bir gün ertelemiş oldu.

Aşırı sağ, ateşkesin kabulü halinde hükümetten çekileceğinin taahhüdünü verirken İsrail muhalefeti aşırı sağ siyasetçileri "hain" olarak tasvir etti.

Cumartesi günü yapılacak bir parlamento oylamasından sonra, ateşkesin Pazartesi günü yürürlüğe geçmesi bekleniyor.

'BEN GELENE KADAR OLSA İYİ OLUR'

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Gazze’deki İsrail-Hamas ateşkesinin gelecek hafta yemin ederek göreve başlamasından önce tamamlanması gerektiğini söyledi.

Trump, bir katıldığı bir radyo programında, “Bu anlaşma bizim müdahalemiz olmadan asla gerçekleşmezdi. Bu olmadan rehineler muhtemelen bir daha asla serbest kalmazdı” dedi ve "ben yemini etmeden ateşkes sağlanmış olursa, iyi olur" dedi.

ABD Başkanı Biden ise, "dostu Netanyahu'nun" Filistinli insanların ihtiyaçlarına dikkat etmesi gerektiği ve ateşkesi korumak için sorumluluk almasının önemli olduğunu söyledi.

ATEŞKES İÇİN YÜRÜDÜLER

Birçok ülkede ateşkesi kutlayan ve nihai barışın sağlanmasını desteklemek için yürüyen onlarca protestoya sahne oldu. New York, Londra, Tel Aviv ve İstanbul sokaklarında, insanlar ateşkes için bir ağızdan slogan attı.

Ancak, ateşkesi kutlayan gösterilere karşı da protesto düzenlendi. ABD ve İsrail'de ateşkesin imzalanmasına karşı çıkan aşırı sağcılar protesto yürüyüşleri gerçekleştirdi.
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