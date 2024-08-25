Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Güvenlik Kabinesi, Lübnan'a saldırı için toplandı /25 Ağustos 2024 09:51

İsrail Güvenlik Kabinesi, Lübnan'a saldırı için toplandı

İsrail güvenlik kabinesi, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplandı.

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Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Güvenlik İşlerinden Sorumlu Küçültülmüş Bakanlar Konseyi, bu sabah yerel saatle 7:00'de başkent Tel Aviv'de bir araya geldi.

"ÖZEL BİR STATÜ"

Haberde, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın iç cephede halka kısıtlamalar getirilmesine izin veren "özel bir statü" ilan ettiği ifade edildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi de Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant’ın, Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı kompleksindeki özel korunaklı ofisten çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

Öte yandan İsrail’in Walla News haber sitesine göre, İsrail, Lübnan'a saldırı öncesinde ABD makamlarını bilgilendirdi.

Walla News’in haberinde, adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin, “Hizbullah'a karşı tek başımıza ama ABD ile tam koordinasyon içinde savaşıyoruz.” şeklindeki sözlerine yer verildi.
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