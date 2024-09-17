İsrail güvenlik kabinesi, 'savaş hedeflerini' genişletme kararı aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 35 Filistinliyi daha öldürdü. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, 345 gündür devam eden saldırılarla ilgili bilgi paylaştı. Basal, açıklamasında İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nin kuzey, orta, Gazze, Han Yunus ve Refah kentlerindeki çeşitli bölgelerde yoğunlaştığını kaydetti. İsrail'in pazartesi günü boyunca devam eden saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 35 Filistinlinin öldüğünü belirten Basal, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yemeklik mutfak gazı girişine engel olduğunu anlattı.







İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürerken, İsrail güvenlik kabinesinin ülkenin 'savaş hedeflerini' genişleten kararını dün akşam yapılan toplantıda onayladığı açıklandı.





İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ, SAVAŞ HEDEFLERİNİN GENİŞLETİLMESİNİ ONAYLADI





The Guardian gazetesinin aktardığına göre, İsrail, Hizbullah ile karşılıklı saldırıların 8 Ekim 2023'ten bu yana devam ettiği Lübnan sınırının yakınlarında, İsrail'in kuzeyinden tahliye edilen İsraillilerin evlerine geri dönmesini de 'savaş hedeflerinin' arasına ekleme kararı aldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail güvenlik kabinesi, söz konusu kararı dün akşam yaptığı toplantıda onayladı.







İsrail ve Hizbullah arasında, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde karşılıklı saldırılar dolayısıyla İsrail'in kuzeyindeki kasabalarda yaşayanlar, buradan tahliye edilmişti.





GALLANT: İSRAİLLİLERİN EVLERİNE DÖNMESİNİN TEK YOLU ASKERİ EYLEM

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da bu bağlamda dün ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya geldi. İsrail'de yapılan görüşmede, 'Lübnan sınırındaki çatışmalara' ilişkin gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Gallant, Hochstein ile görüşmesinde, "Hizbullah kendisini Hamas'a bağlamaya devam ettikçe ve çatışmayı bitirmeyi reddettikçe anlaşma ihtimali tükeniyor" diye konuştu.





Bakan Gallant'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Savunma Bakanı, "Dolayısıyla, İsrail'in kuzeyinde yaşayanların evlerine dönmesini sağlamak için geriye kalan tek yol askeri eylemden geçiyor" ifadelerini kullandı. Hochstein ise yaptıkları görüşmede, Hizbullah'a karşı İsrail'in başlatacağı olası bir harekatın, İsrail'in kuzeyinden tahliye edilen kişilerin evlerine dönmesini sağlamayacağına işaret etti. Konuya aşina bir kaynak, basına yaptığı açıklamada, Hochstein'ın böyle bir hamlenin bölgesel bir savaş riskini beraberinde getireceğini söylediğini aktardı. İsrail'in The Times of Israel gazetesinin aktardığına göre, Hochstein, ABD'nin Hizbullah'la yaşanan gerilime diplomatik bir çözümü desteklediğini, bunun Gazze Şeridi'nde ateşkes ya da başka bir yolla olabileceğini söyledi.





İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Netanyahu da Hochstein ile görüşmesinde, kuzeyden tahliye edilen 60 bin kişinin evlerine dönmesinin oradaki 'güvenlik durumunda temel bir değişiklik olmadan' mümkün olmayacağını savundu.





İSRAİL BASINI: NETANYAHU'NUN GALLANT'I GÖREVDEN ALMASI AN MESELESİ

Öte yandan, İsrail medyasına göre, Başbakan Benjamin Netanyahu, birkaç saat içinde Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığını duyuracak. İsrail resmi televizyonu KAN, güvenilir kaynaklara dayandırdığını belirttiği haberde, Netanyahu'nun birkaç saat içinde hükümeti genişletme kararını ve Gallant'ı görevden aldığını duyuracağını kaydetti





Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, söz konusu haberde, Başbakan Netanyahu'nun ofisi ve Adalet Bakanı Yariv Levin ile Yeni Umut Partisi Başkanı Gideon Saar arasında 'ateşli müzakerelerin' sürdüğü aktarıldı. Her iki tarafın da üzerine varılacak anlaşmanın ilanı için 'son rötuşlarla' meşgul olduğu ifade edildi. Ayrıca adı belirtilmeyen kaynaklardan aktarılan bilgilerde, görevden alınacak olan Yoav Gallant'ın yerine Savunma Bakanlığı koltuğuna Gideon Saar'ın getirilmesinin beklendiği ifade edildi.





İDDİA: MESAJLARI NETANYAHU'NUN OFİSİ DOLAŞIMA SOKUYOR

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi ise Gazze Şeridi'nde rehin tutulan İsraillilerin ailelerinin aralarında bulunduğu yüzlerce göstericinin Saar'ın Tel Aviv'deki evinin önünde hükümete katılmasına karşı çıktıklarına ilişkin protesto düzenlediklerini yazdı.





Haaretz gazetesi de haberinde, Netanyahu'nun ofisinin, son günlerde Başbakan'ın İsrail ordusuna Lübnan'a yönelik büyük çaplı saldırı başlatma çağrısında bulunduğu ancak Savunma Bakanı Gallant'ın buna karşı çıktığına ilişkin mesajları dolaşıma soktuğunu belirtti. Haberde, Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik saldırının gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın Gallant'ı görevden almak için zemin hazırladığı ileri sürüldü.





İsrail'in faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aylardır Netanyahu'ya Gallant'ı görevden alması yönünde çağrıda bulunduğunu ve bunu hemen yapmanın zamanı geldiğini belirterek, "Kuzeyde bir karar verilmesi gerekiyor ve Gallant buna liderlik edecek doğru adam değil" ifadelerini kullandı.





BLINKEN, 7 EKİM'DEN BU YANA 10'UNCU ORTA DOĞU ZİYARETİ

Bu tartışma ve iddialar sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 7 Ekim 2023'ten bu yana 10'uncu Orta Doğu ziyaretini yapmaya hazırlandığı açıklandı. Buna göre, Blinken, Hamas ve İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasına varılması için arabuluculuk yapan ülkelerden Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyarete ederek bu bağlamda temaslarda bulunacak. Bölgesel güvenlik konuları da ziyaretin gündeminde olacak.





ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın Blinken'ın sadece Mısır'a gideceğini açıklaması ise ABD Dışişleri Bakanı'nın daha önce olanın aksine bu sefer İsrail'i ziyaret etmeyeceği şeklinde yorumlandı. Blinken'ın son dönemde yeniden durma noktasına gelen ateşkes ve rehine anlaşması görüşmelerini canlandırmaya çalışması bekleniyor.