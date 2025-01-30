İsrail-Hamas arasındaki 3'üncü esir takası Yahya Sinvar'ın evinin önünde yapıldı

İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanmasının ardından, hareketlilik sürüyor.





Anlaşmanın üçüncü aşaması kapsamında 3 İsrailli esir daha Kızılhaç yetkililerine teslim edildi.





İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra anlaşmanın ilk şartlarından biri olan rehine takasının üçüncüsü bugün yapıldı. İsrailli yetkililer, serbest bırakılacak İsrailli esirlerin 29 yaşındaki Arbel Yehud, 19 yaşındaki Agam Berger ve 80 yaşındaki Gadi Moshe Mozes olduğunu açıklayarak, esirlerin ailelerinin bilgilendirildiğini belirtti.





Esir takası, şehit Hamas lideri Yahya Sinvar'ın evinin önünde yapıldı.





Esir takasının üçüncü ayağında İsrail'in de 110 Filistinli tutukluyu serbest bırakacağı bildirildi.





'YEHUD' KRİZE NEDEN OLMUŞTU

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Yehud'un serbest bırakılması talebini arabuluculara ilettiğini, Hamas'tan söz konusu esir İslami Cihad Hareketi'nin elinde olduğu için bu konuda söz verilemeyeceği cevabının geldiğini öne sürmüştü.





Yehud'un esir takasının ikinci turunda serbest bırakılmaması krize neden olmuştu.





Esir takasının ikinci turu kapsamında Hamas İsrailli 4 esiri teslim ettikten sonra, İsrail Yehud'un serbest bırakılmaması sebebiyle Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması hükümlerinin aksine Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.





NE OLMUŞTU?

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.





Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.





Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.





Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.