İsrail, Hamas lideri Haniye suikastını üstlendi

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, 23 Aralık Pazartesi günü bir açıklama yaparak, dönemin Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastı İsrail'in düzenlediğini kabul etti. Bu, aynı zamanda İsrail'in Haniye'nin İsrail tarafından öldürüldüğünü ilk defa kamuoyu önünde kabul etmesi oldu.





Reuters haber ajansının aktardığına göre, Katz, Yemen'deki Husilerin son dönemde İsrail'e düzenlediği saldırılara işaret ederek, "Bu günlerde, Husi terör örgütü İsrail'e füzeleri ateşlerken, konuşmamın başında onlara açık bir mesaj iletmek isterim: Hamas'ı yendik, Hizbullah'ı yendik, İran'ın savunma sistemlerini kör edip üretim sistemlerine zarar verdik, Suriye'deki Esad rejimini devirdik, şer eksenine ciddi bir darbe indirdik ve aynı zamanda ayakta kalan son (güç olan) Yemen'deki Husi terör örgütüne de ciddi bir darbe indireceğiz" dedi. İsrail'in 'stratejik altyapılarına zarar vereceğini' belirten Katz, öldürülen Hamas liderlerinden Yahya Sinvar ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a da atıfta bulunarak, "Liderlerinin boynunu vuracağız; tıpkı Tahran, Gazze ve Lübnan'da Haniye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımız gibi... Bunu Hudeyde ve Sana'da da yapacağız" diye konuştu.







