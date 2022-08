"İsrail harekete geçecek" açıklaması

Tansiyonun düşmediği Ortadoğu'da yeni bir 'çatışma' açıklaması geldiği ifade edildi.





Gündemdeki konularla ilgili bir açıklama yaptığı aktarılan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın İsrail'e karşı saldırılar konusunda geri adım atılmaması durumunda harekete geçeceklerini ifade ettiği belirtildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'HAMAS, GAZZE VATANDAŞLARINI REHİN TUTUYOR'





'HER TÜRLÜ EYLEME HAZIRLANIYORUZ'





Benny Gantz, Filistin İslami Cihad Hareketi'ni, saldırı düzenleme niyetlerinden geri adım atmazlar ise İsrail'in harekete geçeceği konusunda uyardı.Gantz, "Genel olarak düşmanlarımıza ve Hamas ve İslami Cihad Hareketi liderlerine açıkça söylüyorum, Zamanınız sınırlı. Tehdit öyle ya da böyle ortadan kaldırılacak" dedi.Benny Gantz, Hamas ve diğer Filistinli grupların Filistinlileri "rehin" tuttuğunu öne sürerek, grupların tehditleri nedeniyle her gün binlerce Filistinli tarafından kullanılan Erez Geçişi'nin kapalı kaldığını söyledi.Gantz, Gazze sınırındaki toplulukların sakinlerinin "yıllar boyunca tam takdiri hak eden bir sivil direnç gösterdiklerini" belirtti.Gantz ayrıca, "Misyonumuz, gerilimin bitmesini ve rutin geri dönüşleri sağlamaktır. Çevre sakinlerine sesleniyorum, yanınızdayız ve sizi korumak için gereken her şeyi, sorumlu, kararlı ve gerekli sonuca götürecek güç kullanma düşüncesine göre yapacağız" dedi.Benny Gantz, İsrail ordusunun "güneyden, merkezden ve kuzeyden tüm cephelerde gerekli olacak her türlü eyleme hazırlandığını" söyledi.Gantz, "Gerektiği sürece tüm sektörlerde operasyonel faaliyete devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Gantz, dünyaya, özellikle de Gazze'ye müdahil olan ülkelere yaptığı açıklamada, İsrail'in "sınırlı hareket ettiğini", ancak İsrail'in güneyindeki sivil hayatı "tam normale" döndürmek için "güçle" hareket edeceğini söyledi.Gantz ayrıca, "Bir savaş için çabalamıyoruz, ancak gerekirse tereddüt etmeyeceğiz" diye konuştu.