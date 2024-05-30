İsrail hükümeti çöküyor mu? Çarpıcı gelişme

İsrail'de Gazze'ye saldırıların ardından kurulan savaş kabinesinin üyesi Benny Gantz'ın partisi, meclisin feshi ve erken seçilme gidilmesi için tasarı sundu.







Haaretz, Gantz'ın Ulusal Birlik partisinin Knesset'in feshedilmesi için harekete geçtiğini aktardı. Parti üyelerinden milletvekili Pnina Tamano-Shata, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılara atıfla "Bu bir felaketti ve yeniden halkın güvenini kazanmamız, kapsamlı ve istikrarlı bir hükümet kurmamız gerekiyor" dedi.





Sözcü'de yer alan habere göre söz konusu tasarının kabul edilmesi için Mecliste yapılacak 3 ayrı oylamada salt çoğunluk olan 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti, 120 sandalyeli Mecliste 64 milletvekiline sahip.







Gantz, 7 Ekim saldırıları sonrası oluşturulan Savaş Kabinesi'ne dahil olmuştu.







HÜKÜMET İÇİNDE GERİLİM GÜNDEMDE

İsrail savaş kabinesi içinde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik tepkiler bir süredir gündemde. Daha önce kabinede Gazze savaşı ve İsrailli esirlerin durumu nedeniyle sert tartışmalar yaşandığı haberleri gündeme gelmişti.







İsrail merkezli medya kuruluşu Channel 12 de, Gantz'ın birkaç gün içinde Netanyahu hükümetinden ayrılacağını iddia etmişti. Bu ayın başında Gantz, Netanyahu'yu Gazze için savaş sonrası bir plan sunmaması durumunda İsrail'deki koalisyon hükümetinden ayrılmakla tehdit etmişti.