İsrail ile BAE vize muafiyet anlaşması imzaladı





İlişkilerin normalleşmesi anlaşmalarının ardından, ABD heyetinin eşlik ettiği BAE hükümet temsilcileri, İsrail'e ilk ziyareti düzenledi.

Tel Aviv'in Ben-Gurion Havaalanı'na inen heyetleri, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ve Maliye Bakanı İsrael Katz kırmızı halı töreniyle karşıladı.





İsrail heyetinin BAE ziyaretine iadede bulunulması, ilişkileri daha da ilerletecek bir dizi anlaşmanın imzalanması anlamına geliyor.





Nitekim İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ile BAE arasında karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasına varıldığını açıkladı. Bu, bir Arap devleti ile İsrail arasında ilk vizelerin kaldırılması anlaşması olması açısından da önem taşıyor. Yani iki ülkenin vatandaşları ne zaman isterlerse hiçbir başvuruda bulunmaksızın diğer ülkeyi ziyaret edebilecek.





İmzalanan diğer anlaşmalar yatırım, havacılık, bilim-teknoloji alanlarına odaklı.





Bu kapsamda iki ülke arasında haftada 28 ticari uçuş yapılacak.





İsrail'e giden BAE Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Ubeyd Humeyd el Tayer'in başkanlığındaki heyete eşlik eden ABD heyetinde, Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Avi Berkowitz var.





Havaalanında düzenlenen törende BAE ve ABD heyetlerine hitap eden Netanyahu, kuşaklar boyu devam edecek tarih yazdıklarından söz etti.





İki ülke arasında imzalanan anlaşmaların muazzam heyecan ve coşku yarattığını dile getirerek "Bilincine varıp gerçekleştirmeye başladığımız potansiyel, sadece bizim değil, tüm Ortadoğu'nun yararına" mesajını veren İsrail lideri, "BAE'den üst düzey heyetin ziyareti haklarımıza, bölgeye ve tüm dünyaya dostça, barışçı ve karşılıklı normal ilişkilerin faydasını gösterecek" diyerek ekledi:





"Diğer hükümetlerin de dost olarak birlikte çalışmanın daha iyi olduğunu anlayacağına inanıyorum."





Netanyahu'nun ardından kürsüye gelen Tayer, İsrail'e giden ilk BAE heyetine başkanlık etmekten onur duyduğunu dile getirdi.





Görüşmelerin devam edeceği ve ilişkilerin derinleşeceği mesajını veren BAE'li bakan, ABD, İsrail ve BAE olarak Ortadoğu ekonomisini geliştirmek için Kudüs merkezli İbrahim Vakfı kuracaklarını ve buna 3 milyar dolar tahsis edeceklerini duyurdu.